Sta per sbloccarsi il piano assunzioni al MiBAC. È in arrivo infatti il primo concorso che consentirà a 1052 candidati di trovare lavoro come vigilanti. Ad annunciarlo è stato con un post su Facebook il ministro Alberto Bonisoli, che nei mesi scorsi aveva del resto già preannunciato diverse nuove opportunità lavorative al MiBAC nel corso dell'anno. Tutto questo per sopperire alle carenze di personale del Ministero per i beni e le attività culturali che ormai si protraggono da tempo.

Quando il primo bando?

Lo stesso ministro ha comunicato che il bando per il Concorso MiBAC per 1052 vigilanti sarà pubblicato il prossimo venerdì 9 agosto sulla Gazzetta Ufficiale nella 4ª serie speciale Concorsi ed esami. Dunque chi vorrà partecipare a questa selezione, alla quale si potrà accedere molto probabilmente con il diploma, farà bene ad appuntare questa data sul calendario. Non ci sono altre indiscrezioni sui requisiti necessari per la partecipazione e né ovviamente sulle prove previste, per cui non resta che attendere il prossimo 9 agosto per saperne di più.

Il concorso per 1052 vigilanti sarà solamente il primo di una serie di selezioni previste dal MiBAC nel corso di questo 2019. Il ministro Bonisoli ha anche preannunciato a breve un concorso per 250 funzionari amministrativi, mentre in autunno ci saranno delle altre selezioni pubbliche per un totale di 5400 nuove assunzioni. Un numero davvero importante.

Gli altri concorsi da tenere d'occhio

Sono davvero numerose le opportunità lavorative al momento nella Pubblica Amministrazione, opportunità che giovani e meno giovani cercheranno di cogliere al volo per riuscire a trovare una collocazione.

Si attendono con ansia i concorsi legati al mondo della scuola, sono invece stati già bandite delle selezioni nella Regione Campania per un totale di 2175 posti di lavoro non solo presso la Regione, ma anche negli enti locali. Posti per i quali sono già arrivate già di più di cinquecentomila candidature, un numero davvero molto alto. Si chiuderanno invece il prossimo 9 settembre le candidature per 2329 posti di funzionario amministrativo bandito dal Ministero della Giustizia, altro concorso per il quale si prevede un altro numero di domande di partecipazione.

Entrerà a breve nel vivo anche il concorso dell'Agenzia delle Entrate per 510 funzionari tributari: la prima prova preselettiva si svolgerà dal 18 settembre al 8 novembre 2019 all'Ergife di Roma. Anche il Comune di Milano ha recentemente bandito un concorso per ricercare 350 figure professionali, altri posti di lavoro per i quali, in alcuni casi, è necessario solamente il diploma di terza media.