Negli ultimi giorni sono state divulgate delle indiscrezioni riguardo le nuove offerte di lavoro presso le Ferrovie dello Stato italiane. Si tratta di ben 4000 assunzioni da parte di Trenitalia, le quali rientrano nell'ultimo piano industriale 2019-2023 delle Ferrovie dello Stato che dovrebbe condurre, nei prossimi cinque anni, addirittura alla creazione di 15mila posti di lavoro. Tale progetto prevede la creazione di 600 nuovi convogli con un numero notevole di nuove assunzioni.

«La flotta sarà rinnovata con 600 nuovi treni per un investimento di sei miliardi» ha affermato l'amministratore delegato della società, Gianfranco Battisti.

Le posizioni ancora aperte

Per quanto riguarda la posizioni lavorative ancora aperte sul sito di Trenitalia, ma in scadenza nelle prossime ore, ritroviamo le seguenti: entro oggi, 10 settembre, è possibile inoltrare la propria candidatura per i ruoli di digital customer experience manager e operatori di manutenzione infrastruttura.

Entro il 15 settembre, invece, è possibile candidarsi al ruolo di di specialista energia ed emissioni, oppure come specialista gestione operativa e manutenzione presso le sedi di Napoli e Roma.

Come candidarsi sul sito delle Ferrovie dello Stato

Coloro che sono interessati alle posizioni lavorative attive, oppure sarebbero interessati semplicemente a lavorare presso le Ferrovie dello Stato italiane, possono candidarsi facilmente mediante procedura telematica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Basterà digitare sul motore di ricerca 'Ferrovie dello Stato Cv'. Cliccando su tale dicitura l'utente sarà indirizzato direttamente al sito ufficiale Fs dopodiché avrà una doppia scelta: inviare la propria candidatura spontanea, oppure consultare le posizioni lavorative ancora attive. Cosa significa inviare la propria candidatura spontanea?

Coloro che aspirano a lavorare presso le Ferrovie dello Stato ma non sono interessati alle posizioni attualmente attive, possono inviare delle domande spontanee mediante la compilazione del form.

Tali domande saranno inserite nel database per le principali Società dell'azienda, la quale viene aggiornata giorno per giorno con i curricula selezionati.

Gli aspiranti che, invece, vogliono candidarsi per una posizione ben precisa devono cliccare sulla sezione 'Campagne di ricerca': cliccando su tale didascalia comparirà l'elenco delle figure ancora ricercate da Trenitalia. Una volta selezionata una delle figure desiderate, compariranno tutti i requisiti richiesti, le attività previste, e la scadenza per l'invio della domanda.

Per potersi candidare è necessario iscriversi al sito inserendo i propri dati e in seguito inviare oppure aggiornare il proprio curriculum vitae.