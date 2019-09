Il settore sanitario continua ad offrire numerosi posti di lavoro per diverse figure: operatori socio-sanitari, infermieri, ostetriche, fisioterapisti e altri profili sanitari. Per tali ragioni sono molto frequenti concorsi e bandi indetti dalle strutture sanitarie, o delle Asl, che ricercano risorse da inserire in ospedali per far fronte alla mancanza di personale. Nelle ultime ore, proprio a tale proposito, sono state divulgate diverse informazioni circa assunzioni e concorsi di personale sanitario in diverse regioni italiane.

Le opportunità lavorative in Sicilia e Lombardia

L’Asp di Enna, nella regione Sicilia, cerca ben 60 infermieri da assumere con contratto a tempo indeterminato.

Nell’albo pretorio dell’Azienda sanitaria siciliana, infatti, è stata divulgata la disposizione per procedere al reclutamento delle risorse partendo dalla graduatoria dell’ultimo concorso, ma si teme di non riuscire a reperire il personale necessario. Nella provincia vi è una forte carenza di figure parasanitarie. Vista tale carenza, in seguito alle ultime assunzioni del mese di maggio, la responsabile del servizio infermieristico, Rosa Schilirò, ha affermato che sarebbero state avviate le procedure per le nuove assunzioni.

Assunzioni in arrivo all’Asst di Mantova, in Lombardia, grazie ad un finanziamento aggiuntivo della Regione. Nell'ambito del Servizio infermieristico tecnico e riabilitativo saranno reclutate 71 risorse, di cui la maggior parte infermieri e operatori socio-sanitari. Saranno ben 41 gli infermieri e 17 gli Oss da contattare partendo dalla graduatoria preesistente. Possibilità anche per ulteriori profili sanitari tra cui ostetriche e fisioterapisti.

L'Abruzzo dà il via a 1.150 reclutamenti

Nella regione Abruzzo sono in atto le procedure per dare il via alle 1.150 assunzioni, da esplicare nell'arco di tre anni, in tre delle quattro Asl presenti sul territorio. Manca personale sanitario in seguito ai pensionamenti che si concluderanno nei prossimi mesi. La giunta della Regione ha accolto e approvato il prospetto triennale di assunzioni per le Asl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Pescara e Teramo.

Per quanto concerne, invece, la Asl Lanciano - Vasto - Chieti è necessario aspettare ancora alcune settimane.

Coloro che sono interessati a candidarsi devono, dunque, attendere l’uscita dei bandi ufficiali in cui saranno indicate con più precisione le modalità e i tempi al fine di inviare le candidature e procedere al reclutamento. Per essere aggiornati bisognerà recarsi sulle pagine ufficiali delle suddette Asl per prendere visione delle posizioni aperte.