Al momento, l'istituto di credito Intesa Sanpaolo e Ubi Banca hanno indetto varie selezioni per l'assunzione di diverse unità di personale in qualità di assicuratore di proprietà aziendali, specialista della conformità, analista del credito, ubiss analista funzionale, responsabile del progetto, stagista laureando magistrale, soggetto laureando-neolaureato e laureato, da posizionare nei propri organismi dislocati sul territorio nazionale.

Posizioni Aperte

Intesa Sanpaolo ricerca profili qualificati con la carica di corporate property underwriter per la sede di Milano (Lombardia), compliance specialist-società estere per la zona di Torino (Piemonte) e credit analyst-categorie tutelate per l'area di Pesaro (Marche), in possesso dei corrispondenti titoli di istruzione e requisiti:

Assicuratore di proprietà aziendali

laurea specialistica, meglio se nel ramo ingegneristico o economico;

competenze delle norme assicurative;

capacità delle pratiche dettagliate del mercato LOB;

saper utilizzare gli underwriting tools;

eccellente padronanza della lingua inglese;

proattività.

Specialista della conformità

conoscenze della normativa applicabile alle banche, modelli organizzativi, nello specifico quelli di compliance, aspetti operativi e gestionali delle banche e dei gruppi bancari, sistema dei controlli interni;

ottima comprensione della lingua inglese;

saper formulare documenti della norme interne, relazioni e presentazioni.

Analista del credito

diviene un plus aver conseguito la laurea in discipline economiche;

essere in grado di rapportarsi in maniera costruttiva con il cliente interno.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente sulla pagina online ufficiale di ''Intesa Sanpaolo'' al link: https:// jobs.intesasanpaolo.com/search/?q&locationsearch&locale=it_IT > selezionando il profilo di interesse. Per tali Offerte di lavoro non viene indicata la data di scadenza.

Altre ricerche in corso

Ubi Banca assume nuove risorse con l'incarico di ubiss analista funzionale-area finanza per la sede di Bergamo (Lombardia), ubiss-it project manager finanza per la zona di Brescia (Lombardia), stage credito anomalo per l'area di Napoli (Campania) e servizio studi, desk analisi geosettoriali per la località di Milano (Lombardia), possessori dei corrispettivi titoli di studio e requisiti:

Ubiss analista funzionale-area finanza

laurea ad indirizzo economico o gestionale;

esperienza minima di due anni in simili ruoli;

conoscenza delle basi dati e di tool di interrogazione delle basi dati o per la conduzione del ciclo di vita del software;

problem solving;

orientamento al risultato;

inclinazione al lavoro di squadra.

Ubiss-it project manager finanza

laurea in ingegneria informatica, ingegneria gestionale o in informatica;

buone capacità dei sistemi informatici come MS office, MS project, del linguaggio base SQL per l'interrogazione delle basi dati relazionali;

si gradisce una certa abilità dei tool per la gestione del ciclo di vita del software;

esperienza maturata in funzione di sviluppatore, analista programmatore e preparazione nel campo della finanza;

esperienza minima di due o tre anni in simile incarico;

problem solving;

orientamento al risultato;

propensione ad esercitare in gruppo.

Stage credito anomalo

laureando magistrale in materie giuridiche con un punteggio non inferiore a 26/30;

diviene un plus la conoscenza della lingua inglese;

competenza avanzata di tutto il pacchetto office;

flessibilità;

problem solving;

saper operare in team.

Servizio studi, desk analisi geosettoriali

laureando-neolaureato magistrale con media 26/30, con percorso di studi preferibilmente in accounting financial management ''gestione finanziaria contabile'' and control ''controllo'' (AFC) o in economic ''economia'' and social sciences ''scienze sociali'' (ESS);

ottime doti nell'impiego del pacchetto MS office, meglio ancora se in excel e power point;

fluente comprensione della lingua inglese;

inclinazione all'uso di strumenti di analisi dati;

orientamento al risultato;

problem solving;

attitudine al teamworking.

La domanda di ammissione deve essere effettuata direttamente sul sito web ufficiale ''Ubi Banca'', jobs.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

ubibanca.com/go/, selezionando il profilo di interesse. Per le sopracitate opportunità lavorative non viene segnalata la data di scadenza per l'invio della domanda.