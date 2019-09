Selezioni tuttora aperte e finalizzate alla ricerca di figuranti e di piccoli ruoli attoriali per un film prodotto da Maiora Film e diretto dal regista Aureliano Amadei. Il cast è composto da attori e attrici ben conosciuti sia per la loro partecipazione a prestigise produzioni cinematografiche che a fiction televisive particolarmente amate dal pubblico.

Un importante film

Selezioni in corso per la realizzazione dell'importante film dal titolo Il Pendolo, diretto da Aureliano Amadei e prodotto da Maiora FIlm con il supporto di Apulia Film Commission, il sostegno della Regione Lazio e il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Il regista è noto sia per film da lui diretti, come 20 Sigarette (con Carolina Crescentini e Massimo Popolizio), ma anche per la sua feconda attività di sceneggiatore e di documentarista, oltre che per le sue esperienze attoriali in ambito teatrale, televisivo e cinematografico.

Nel cast del nuovo film troviamo poi attori e attrici ben noti, tra cui Kabir Bedi (divenuto celebre per 'Sandokan', ma attivo anche in altre numerose fiction televisive e vari film per il cinema), Ester Pantano ('Duisburg - Linea di sangue', 'La mossa del cavallo', 'Notti Magiche', 'Imma Tataranni'), Giulio Beranek ('Distretto di Polizia', 'Tutto può succedere'), Marcello Mazzarella (fiction televisive e film per il cinema) e Giorgio Colangeli ('Tutto può succedere', 'Braccialetti Rossi', 'Non è mai troppo tardi'). Le riprese verranno poi effettuate a Brindisi e dintorni a partire dal prossimo 14 ottobre per proseguire fino al 30 dello stesso mese.

I casting

La richiesta per il nuovo film è indirizzata attualmente verso figuranti e piccoli ruoli, sia maschili che femminili e di età compresa tra 18 e 70 anni. I casting si svolgeranno sempre nel capoluogo pugliese giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, presso Palazzo Granafei-Nervegna (Via Duomo, 20), con il seguente orario: il primo giorno dalle ore 10 alle 20, il secondo dalle 9 alle ore 16.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, portando con sè la fotocopia fronte/retro della propria carta di identità e del codice fiscale, unitamente ad una copia del proprio codice Iban.

In tale ambito, quanti intendono proporsi per piccoli ruoli attoriali sono tenuti a portare con sè anche il proprio curriculum artistico-professionale e alcune fotografie. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli è consigliabile comunque di visionare previamente il sito web di Apulia Film Commission (alla sezione Casting) in cui peraltro è presente un preciso rimando relativo al luogo in cui si terranno i casting e come raggiungerlo agevolmente.