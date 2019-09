Attualmente, le aziende farmaceutiche Farmapiù e Molmed ricercano nuovo personale professionale in qualità di farmacista, specialista del prodotto biomedicale, tecnico di produzione GMP, tecnico senior di controllo qualità, specialista di garanzia della qualità-materie prime e fornitore ed esperto qualità operativa, da disporre nelle proprie strutture sparse sul territorio italiano.

Posizioni Aperte

La Farmaceutica Farmapiù assume con un contratto a tempo determinato, con l'eventualità di assunzione a tempo indeterminato, figure laureate in funzione di farmacista da inserire nella sede di lavoro di Monza e Milano (Lombardia) e con l'incarico di farmacista notturno da collocare nell'area occupazionale di Roma (Lazio), Si selezionano anche risorse con il ruolo di product specialist biomedicale da inquadrare con un inserimento diretto e RAI commisurata all'esperienza e da accogliere nella zona lavorativa di San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna (Emilia Romagna).

Gli aspiranti per partecipare a tali selezioni devono essere in possesso dei corrispettivi titoli universitari e requisiti:

Farmacista-Farmacista notturno

laurea in farmacia o CTF;

iscrizione all'albo professionale;

esperienza minima di un anno maturata in simile incarico;

inclinazione al lavoro di gruppo;

flessibilità;

proattività;

competenze dei principali applicativi informatici.

Product Specialist Biomedicale

laurea in ingegneria biomedica, CTF, biologia, farmacia e biotecnologie;

eccellente padronanza della lingua inglese sia scritta che orale;

propensione attitudinale;

abilità organizzative;

autonomia;

capacità relazionali;

tendenza ad operare in squadra;

disponibilità a spostamenti.

È possibile inoltrare il proprio curriculum vitae direttamente sul portale internet ufficiale di ''Farmaceutica Farmapiù'' all'indirizzo web www. lavoropiu.it/partner/farmapiu/. Si fa notare che le suddette Offerte di lavoro non hanno alcuna data di scadenza.

Ulteriori ricerche in atto

La società Molmed con sede a Milano e a Bresso (Lombardia) ricerca profili specializzati con il compito di GMP manufacturing technician, quality control senior technician, quality assurance specialist-raw material & supplier e operational quality expert. Gli interessati possono aderire solo se possessori dei corrispondenti titoli di studio e requisiti:

Tecnico di Produzione GMP

laurea in biotecnologie o pari;

diviene un plus avere una certa esperienza in cleanroom con le GMP.

Tecnico Senior di controllo qualità

laurea in scienze biologiche e biotecnologie, PhD;

fluente comprensione della lingua inglese;

esperienza maturata in laboratorio di biologia cellulare.

Specialista di garanzia della qualità-materie prime e fornitore

laurea nel settore scientifico;

esperienza minima di cinque anni in industria farmaceutica con produzione sterili,

buona conoscenza della lingua inglese;

diviene un plus l'aver acquisito la certificazione di lead auditor.

Esperto qualità operativa

laurea nel campo scientifico;

esperienza in simile incarico, meglio ancora se nel ramo di produzione di prodotti sterili;

padronanza della lingua inglese;

proattività;

competenze analitiche.

La domanda di ammissione con incluso il proprio curriculum vitae deve pervenire direttamente sul sito web di ''Molmed'' all'indirizzo www.

molmed.com/node/43. Anche per queste opportunità lavorative non viene segnalata nessuna data di scadenza. La prassi selettiva prevede un primo colloquio conoscitivo con il responsabile risorse umane al fine di valutare le motivazioni, le aspettative e il percorso professionale e formativo. Per coloro che supereranno il primo stadio di selezione verranno in seguito convocati per un secondo colloquio di tipo tecnico.

Il concorrente selezionato sarà interpellato dall'ufficio risorse umane per ufficializzare l'assunzione.