Sono tuttora aperti i casting finalizzati alla ricerca di figure varie per due realtà create da Mario Zimei, ovvero la Drum Dance Women Company e la Vulcanica Percussionisti, esistente da più tempo. Si tratta di una ricerca correlata a musicisti, legati in particolare alle percussioni, e a danzatori.

Drum Dance Women Company

Per il gruppo Drum Dance Women Company sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di nuove figure.

In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di ruoli da protagonista/titolare da inserire nell'organico della compagnia. Entrando maggiormente nello specifico, si ricercano donne in possesso di una adeguata conoscenza teorica quanto pratica delle percussioni e della batteria, tutte domiciliate tra Milano e provincia. Le interessate devono inviare, entro e non oltre il prossimo 31 ottobre, dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale e alcune fotografie recenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: audizioni.milano@ gmail.com.

Ricordiamo che la D.D.WE.CO nasce da una idea di Mario Zimei, che è anche il creatore di Vulcanica e che peraltro è definibile non solo come musicista ma anche come un vero e proprio pensatore/filosofo. In tale ambito, D.D.WE.CO rappresenta per certi versi la componente giovanile di Vulcanica, ed entrambe, strettamente correlate al mondo delle percussioni e della danza devono ora ristrutturare il proprio organico e la propria 'consistenza' musicale.

In realtà la compagnia è composta da percussioniste ma anche da danzatrici o, meglio ancora, da percussioniste/danzatrici, in grado poi di creare un impatto esterno davvero originale. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo comunque al sito web di Drum Dance e a quello di Vulcanica Percussionisti, realtà musicale maggiormente 'adulta' e consolidata e che peraltro ha collaborato con i più importanti big della canzone italiana e non solo.

Vulcanica Percussionisti

Soffermandoci ora maggiormente sul gruppo musicale Vulcanica Percussionisti, segnaliamo il fatto che in fase attuale sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di batteristi, batteriste, percussionisti e percussioniste, nonchė di danzatori e danzatrici, in possesso, tutti quanti, di una buona predisposizione al ritmo. Si richiede un appoggio stabile su Milano o zone limitrofe.

Per proporre la propria candidatura, gli interessati devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale, anche in questo caso a: audizioni.milano@ gmail.com.