Ci sono dei casting attualmente aperti, a cura di Cineworld, per la ricerca di figure varie per realizzare poi alcuni film da girare a breve tra Roma e dintorni.

Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attori e attrici per uno spettacolo della compagnia teatrale 'Il Cilindro' di Roma che verrà poi messo in scena alla fine del prossimo mese di ottobre.

Alcuni film

Sono attualmente in corso le selezioni, curate da Cineworld Roma, per realizzare alcuni film.

Innanzitutto, per un progetto cinematografico di alto livello si cercano uomini e donne di etnia giapponese tra i 40 e i 60 anni, per riprese da effettuarsi lunedì 30 settembre nella Capitale. Per proporsi è necessario inoltrare alcune fotografie e la copia di un documento di identità (permesso di soggiorno compreso), tramite Whatsapp, al seguente numero telefonico: 349/8641891.

Per un altro film, sempre per riprese da effettuare il 30 settembre a Roma, si cercano donne tra 30 e 40 anni, con capelli a caschetto oppure corti.

Le interessate a candidarsi devono inviare dati personali, riferimenti di contatto e fotografie (ovviamente con particolare connessione coi capelli e il relativo taglio) via Whatsapp al numero di telefono indicato per l'altro film.

Infine, per scene di un ulteriore film da girare il prossimo 9 ottobre non lontano dalla Capitale (probabilmente a Viterbo), sono attualmente aperti i casting finalizzati alla ricerca delle seguenti figure: alcuni uomini di età compresa tra 30 e 70 anni con smoking o in completo scuro e capelli facilmente pettinabili, e alcune donne, tra 25 e 70 anni e con taglia compresa tra la 38 e 42, in abito nero ed elegante e con capelli scuri di media lunghezza e del tutto privi di tinte particolari.

Non verranno accettate candidature di persone con piercing o tatuaggi in vista. Gli interessati devono spedire, tramite Whatsapp, alcune fotografie recenti e i propri dati personali e di contatto al numero di telefono: 338/4534914.

Compagnia 'Il Cilindro'

Sono ancora inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per uno spettacolo della compagnia teatrale 'Il Cilindro' di Roma, che verrà poi messo in scena verso la fine del prossimo mese di ottobre.

In particolare, la richiesta è orientata verso un'attrice di bella presenza e di età scenica compresa tra 25 e 30 anni e verso un attore della stessa fascia di età e con una rilevante inflessione dialettale romana.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie recenti ed al proprio curriculum artistico-professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: ilcilindroteatro@ yahoo.it.