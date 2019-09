Bando personale Ata per aggiornamento e nuove inclusioni nelle graduatorie delle scuole regionali paritarie siciliane, triennio 2020/2023. Il decreto è stato pubblicato nel sito della Regione Siciliana, sezione Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, lo scorso 26 agosto. Dallo stesso sito si possono scaricare i modelli delle domande presentabili fino al 30 settembre 2019. I profili Ata interessati sono quelli dell'assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico.

Si fa presente che l'aggiornamento di suddette graduatorie non interessa e non interseca quelle d'istituto di terza fascia Ata, che si dovrebbero aggiornare nel 2021, dopo la pubblicazione del relativo decreto Miur.

Bando Ata Regione Sicilia, titoli di accesso

I titoli per l'accesso alle graduatorie variano in base al profilo con il quale si intende inserirsi:

assistente amministrativo : diploma di maturità;

: diploma di maturità; assistente tecnico : diploma di maturità corrispondente all'area specifica professionale (si rimanda alla tabella allegata al decreto);

: diploma di maturità corrispondente all'area specifica professionale (si rimanda alla tabella allegata al decreto); collaboratore scolastico: qualsiasi diploma di maturità, diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di Scuola

Come presentare le domande

Le domande devono essere presentate dal 1° al 30 tramite i modelli A o A1 o A2. Se si tratta di prima inclusione, per la qualifica di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, si utilizza il modello di domanda A e si invia tramite Pec o raccomandata A/R alle scuole regionali.

Per la qualifica di assistente tecnico, prima inclusione, si utilizza il modello di domanda A1 e si spedisce con raccomandata A/R o Pec all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione. professionale. Se invece si tratta di aggiornamento per chi risulta già inserito in graduatoria (triennio precedente 2017/2020), si compila il modello di domanda A2 (per tutti i profili AA, AT, CS) e si invia con raccomandata A/R o Pec al sopra detto Assessorato.

A ogni domanda va allegata anche la scheda B (prima inclusione) o B1 (aggiornamento) relativa ai titoli di cultura e di servizio posseduti: si sceglie quella adatta al proprio profilo professionale Ata.

Pubblicazione graduatorie e supplenze

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito del Dipartimento regionale il 30 aprile 2020 e sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla loro pubblicazione.

Le stesse saranno rese definitive entro il 30 giugno 2020: si utilizzeranno dagli istituti scolastici per il conferimento di supplenze annuali al personale Ata non di ruolo, tramite contratti a tempo determinato.