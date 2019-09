Mirabilandia, uno dei parchi divertimento più famosi e grandi d'Italia, situato nei pressi di Ravenna, cerca attualmente 400 attori e figuranti in grado di travestirsi da personaggi dell'horror e far salire l'adrenalina ai clienti. Il Lavoro durerebbe quasi un mese, precisamente a ridosso di Halloween.

Il parco della Romagna si trasforma in stile horror

Il parco di divertimenti di Ravenna ha deciso di offrire ai suoi ospiti un viaggio nel mondo horror, "spaventando" i suoi clienti per un'iniziativa che andrà avanti dal 5 ottobre al 3 novembre.

Per questo progetto, il parco cerca 400 attori e figuranti disposti a partecipare all'Halloween Horror Festival. La festa di Halloween, ormai, ha preso piede anche in Italia ed è una ricorrenza anglosassone che in molti seguono. Per spargere il terrore tra i visitatori, Mirabilandia è quindi alla ricerca di creature orripilanti, zombie, lupi mannari e streghe che possano seminare il panico e far salire l'adrenalina dei clienti.

I requisiti richiesti per svolgere questo lavoro sono la capacità di travestimento e make-up in stile horror. Non serve possedere dei titoli di studio particolari, ma solo fantasia e capacità di spaventare gli avventori che in 850 metri quadrati di Parco hanno voglia di provare un brivido.

Mirabilandia attrae grandi e piccoli da ogni parte d'Italia e del mondo dal giorno della sua apertura, l'8 luglio 1992.

Le numerose attrazioni di cui si compone riescono ad accontentare ogni tipo di cliente, dai bambini ai ragazzi e gli adulti più spericolati. Situato in Emilia Romagna, con sede a Ravenna, il parco ha arricchito i suoi spazi inaugurando diverse attrazioni negli ultimi anni: Buffalo Bill Rodeo, Geronimo, Campo Sioux, Aquila Tonante e la Virtual Reality sul Master Thai che permette un viaggio a bordo di un roller coaster per un'avventura nella giungla thailandese.

Mirabilandia non è un parco di orrore, ma ha sempre puntato sul divertimento di tutti. Per un mese però, trasformerà la sua atmosfera per scatenare le paure dei visitatori e spargere brividi nei suoi viali e nelle sue cinque aree tematiche con l'Halloween Horror Festival e l'Extreme Horror Experience.

Selezione del personale e candidatura

La scelta dei 400 attori e figuranti si rivolge ad entrambi i sessi e si svolgerà domenica, 15 settembre, a partire dalle ore 10.30 all'interno del Pepsi Theatre di Mirabilandia.

Per partecipare alla selezione del personale bisognerà essere maggiorenni e inviare la propria candidatura entro l'11 settembre, compilando il modulo on line presente sul sito ufficiale del parco divertimenti di Ravenna, nella sezione "Lavora con noi" . Non è richiesta nessuna esperienza pregressa e viene offerto un contratto di lavoro di tipo stagionale.