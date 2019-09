Casting tuttora aperti per la ricerca di varie comparse per un nuovo film diretto da Francesco Amato e con Edoardo Leo, Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli tra gli interpreti principali.

18 Regali

Sono in corso le selezioni per la realizzazione di un importante film prodotto da Lucky Red e diretto dal regista Francesco Amato. Il regista, peraltro, ha diretto di recente la serie TV per la RAI dal titolo Imma Tataranni che vedremo a breve in onda.

Ma tornando al film in preparazione, partiamo col dire che la trama è tutta incentrata su una storia vera e di grande sofferenza legata a Elena Girotto, deceduta a 40 anni lasciando una bambina appena nata. Il titolo del nuovo film, ovvero 18 Regali, è proprio ispirato al fatto che Elena ha lasciato per la figlia 18 regali di compleanno, uno per ogni anno di vita sino al raggiungimento della maggiore età. Le riprese verranno effettuate a Crespi D'Adda, in provincia di Bergamo, nella zona del comune di Capriate.

Un cast di primo livello

Nel cast segnaliamo la presenza di attori di primo livello ben noti e particolarmente amati dal pubblico sia in ambito cinematografico che televisivo. Stiamo parlando di Edeoardo Leo, Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli. Leo è ben conosciuto ormai anche come regista e sceneggiatore oltre che come attore. In ogni caso, possiamo indubbiamente ricordare le sue brillanti interpretazioni in film come Perfetti sconosciuti, Viva l'Italia, Buongiorno Papà, Smetto quando voglio, Io c'è, Che vuoi che sia.

Proprio in Perfetti sconosciuti, film super-premiato con diversi David di Donatello e diretto da Paolo Genovese, ha avuto una piccola parte Benedetta Porcaroli, nei panni della giovane Sofia. La Porcaroli l'abbiamo comunque potuta apprezzare per un ruolo ben più importante in Sconnessi, di Christian Marazziti, ma anche in Tutto può succedere. Infine, che citiamo per ultima ma non di certo per importanza, Vittoria Puccini è oramai un volto ben conosciuto soprattutto per varie serie televisive ma anche per film come Tutta colpa di Freud.

I casting

Passando direttamente a parlare dei casting, la richiesta è indirizzata nello specifico verso ambosessi di età compresa tra 20 e 50 anni, residenti in zona o, quantomeno, non lontani dal luogo delle riprese. Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, indicando dati personali e riferimenti di contatto, e allegando due fotografie recenti e ben visibili, unitamente alla fotocopia della propria carta di identità e a quella del codice fiscale, i dati IBAN e, infine, l'indicazione dettagliata della propria residenza comprensiva di codice di avviamento postale, al seguente indirizzo di posta elettronica: 18regali.extras@gmail.com.