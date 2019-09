Casting per la ricerca di attori per lo spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme dal titolo '...E fuori nevica'. Sono poi in corso le selezioni, curate da Cineworld Roma, di figure varie per alcune nuove produzioni cinematografiche.

Uno spettacolo teatrale

Per la realizzazione di uno spettacolo teatrale di e con il noto attore e regista Vincenzo Salemme, sono in corso le selezioni per la ricerca di attori di età compresa tra 28 e 40 anni, residenti nell'ambito della Campania e in possesso di notevoli capacità recitative di carattere comico.

Lo spettacolo, dal titolo '...E fuori nevica' verrà poi messo in scena in uno dei principali teatri di Avellino durante il prossimo mese di dicembre. Gli interessati devono inviare quanto prima i dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale e alcune fotografie (in primo piano e a figura intera), al seguente indirizzo di posta elettronica: info.audizionilg@gmail.com.

Oltre alla documentazione indicata sarà comunque ben gradito anche l'invio di un link di rimando ad uno showreel riguardante precedenti esperienze di tipo recitativo. Le selezioni si svolgeranno poi su convocazione, dopo l'accurata valutazione di quanto allegato alla candidatura.

Alcune produzioni cinematografiche

Sono attualmente in corso varie selezioni a cura di Cineworld Roma finalizzate alla realizzazione di alcune nuove produzioni cinematografiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

A tal proposito, si cercano uomini e donne di età compresa tra 70 e 75 anni per una scena le cui riprese verranno effettuate a Roma agli inizi del prossimo mese di ottobre. Per candidarsi, gli interessati devono far riferimento a questo numero telefonico: 340/6016289. Si cercano poi, per un altro progetto di carattere cinematografico, uomini tra 20 e 40 anni, a condizione che siano nati in uno dei seguenti paesi: Marocco, Tunisia, Libia.

Le riprese in questione verranno effettuate lunedì 30 settembre a Latina. Quanti intendono proporsi, sono tenuti a inoltrare la propria candidatura all'indirizzo di posta elettronica monica@cineworldroma.com o, in alternativa, ad inviare dati personali, riferimenti di contatto e fotografie recenti tramite whatsapp a: 347/ 1862580. Infine, per un ulteriore progetto, si selezionano donne di età inferiore a 45 anni con capelli lunghissimi (privi di meches o colpi di sole).

Le interessate devono inviare foto e dati via whatsapp al numero 338/ 4077856 o via email a laurabossa@cineworldroma.com.