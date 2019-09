L'Istituto Superiore di Sanità e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno promulgato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di diverse unità di personale in qualità di ricercatore e collaboratore tecnico, da disporre nei propri organismi posizionati sul territorio nazionale.

Bando di concorso a ottobre

Il direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell'ISS ha bandito un concorso riservato, per titoli ed esami, tramite procedimento di arruolamento, al fine di assumere con un contratto a tempo indeterminato 3 profili professionali così suddivisi:

per la figura di ricercatore di III livello, 1 posto;

per la figura di collaboratore tecnico enti di ricerca di VI livello, 2 impieghi.

Per essere ammessi a tale bando sono necessari i rispettivi titoli di studio:

Ricercatore

laurea magistrale.

Collaboratore Tecnico Enti di ricerca

diploma di istituto di scuola secondaria di II grado (diploma di maturità).

La domanda di partecipazione deve essere compilata su carta semplice e inviata con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

all'indirizzo: Istituto Superiore di Sanità, Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione della Direzione Centrale delle risorse umane ed economiche, Viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma (Lazio) o presentata personalmente o trasmessa telematicamente mediante posta elettronica certificata alla casella PEC protocollo.centrale @ pec.iss.it entro lunedì 14 ottobre 2019. Per ulteriori indicazioni contattare il sito web ufficiale ''Istituto Superiore di Sanità'' al link diretto: https:// amministrazionetrasparente.iss.it/?tipologie=bandi-di-concorso.

Posizioni aperte a tempo determinato

L'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri UOS di Napoli (Campania) ha proclamato una selezione, per titoli e colloquio, per l'immissione di soggetti professionali con l'incarico di ricercatore di III livello part time al 50% in grado di svolgere attività di ricerca ''Identificazione, caratterizzazione funzionale e chemometrica di prodotti, anche secondari, implicati nel sistema di pre trattamento e saccarificazione di fanghi cellulosici e biomasse vegetali originarie da biorisanamento della zona di Taranto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Determinazioni dei parametri ottimali di estrazioni di polifenoli, lipidi, polissaccarici ed enzimi per un loro efficiente impiego nel biorisanamento'' nel settore del progetto chiamato ''Energie per l'Ambiente Taranto''. I titoli di istruzione e i requisiti di accesso sono i seguenti:

laurea magistrale-specialistica, di vecchio ordinamento in scienze biologiche;

diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

comprensione della lingua inglese e italiana;

capacità informatiche.

I candidati possono inoltrare la propria istanza entro giovedì 10 ottobre 2019.

L'Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare di Napoli ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale professionale in funzione di ricercatore di III livello per l'attuazione di attività di ricerca scientifica ''Microscopia Raman/SERS per l'imaging di cellule e tessuti tumorali'' nel campo del progetto denominato (AIRC IG grant n. 21420 ''Correlative optical microscopies for cancer imaging'').

I titoli universitari e i requisiti richiesti sono i corrispettivi:

laurea magistrale-specialistica, di vecchio ordinamento in fisica;

titolo di dottore di ricerca;

padronanza della lingua inglese e italiana.

Gli aspiranti hanno la facoltà di inviare la propria candidatura entro giovedì 17 ottobre 2019. Le domande di assunzione di entrambi i bandi di concorso devono essere redatte e trasmesse soltanto con sistema informatico accessibile sul portale internet del ''CNR'' al link: https:// selezionionline.cnr.it.