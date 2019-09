La Ferrovie dello Stato Italiane, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Ente Nazionale per le Strade S.P.A. hanno proclamato vari bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di diverse unità di personale in qualità di specialista di amministrazione, assistente tecnico e coordinatore per la sicurezza, da dislocare nelle sedi occupazionali collocate sul territorio italiano.

Bandi di Concorso a settembre-ottobre

Il Mit ha diffuso un interpello per l'affidamento di un mandato di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, per attività di manutenzione e miglioramento funzionale del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ex Caserma Montello, Via Guido Reni IV°Stralcio.

La zona di prova si trova a Roma (Lazio). I titoli universitari e i requisiti di accesso sono i corrispettivi:

laurea in ingegneria e/o architettura;

abilitazione all'esercizio professionale di ingegnere e/o architetto;

iscrizione all'albo professionale di pertinenza.

L'istanza deve essere esibita entro le ore 23:59 di martedì 24 settembre 2019.

Sempre il Mit ha divulgato un interpello per l'assegnazione di un ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di sostituzione degli infissi, controsoffitti e rifacimento del manto impermeabile dell'edificio sede della Capitaneria di Porto, Via dei Calafati, a Cagliari M.U.

PG2016 int. 6285 (Sardegna). I soggetti ricercati devono detenere i consecutivi titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in architettura o ingegneria;

abilitazione all'esercizio professionale attinente;

iscrizione al relativo albo professionale.

La candidatura può essere inoltrata entro le ore 23:59 di martedì 1 ottobre 2019. Per ulteriori delucidazioni interpellare il ''Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti'' al link diretto: trasparenza. mit.gov.it/pagina640_concorsi-attivi.html.

Le FS ricercano a tempo indeterminato ulteriori profili in funzione di specialista amministrazione, pianificazione e controllo e monitoraggio business da inserire in Nugo S.p.A. di Roma (Lazio) in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale in discipline economiche e/o ingegneria gestionale;

conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2;

abilità negli applicativi informatici;

disponibilità ad orari flessibili;

eccellenti competenze dei sistemi contabili.

La domanda di partecipazione deve giungere entro giovedì 3 ottobre 2019.

Per visionare al meglio tale procedura selettiva contattare il ''Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane'' al link diretto: https:// siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/Campagne-di-ricerca.

Altre ricerche in atto

L'ANAS assume figure con l'incarico di assistenti tecnici con la carica di Ispettori di cantiere da ubicare su tutto il territorio nazionale e da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata minima di dodici mesi.

Per concorrere al suddetto bando è necessario possedere i successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di geometra o qualifica pari;

laurea in ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria dei trasporti, ingegneria ambientale, ingegneria delle infrastrutture, architettura;

esperienza minima di due anni;

assistenza ai test di laboratorio;

monitoraggio sui servizi degli appaltatori e subappaltatori;

capacità degli atti contabili e saper attuare le misurazioni ogni volta che il direttore dei lavori dà l'autorizzazione;

essere in grado di utilizzare i software di progettazione, computo e contabilità lavori;

attitudine di interpretazione dei cronoprogrammi lavoro composti da WBS e analisi dei percorsi critici di opere complesse.

Si precisa che l'elenco idonei viene impiegato a livello nazionale, per ricoprire la stessa risorsa professionale.

La domanda di ammissione deve pervenire entro martedì 1 ottobre 2019. Per maggiori informazioni consultare ''Ente Nazionale per le Strade Anas S.p.A.'' al link: https:// www. stradeanas.it/it/lavora-con-noi > ricerche in corso.