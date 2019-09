Al momento, le Poste Italiane e l'azienda italiana del settore spedizioni postali e commercio elettronico Nexive ricercano con un contratto di lavoro di apprendistato della durata di 36 mesi, a tempo determinato con possibilità di passaggio a tempo indeterminato e in stage diverso personale diplomato e laureato in funzione di addetto market-commerciale, consulente finanziario, contabile, geometra, informatico, neodiplomato e neolaureato, da collocare negli uffici di propria pertinenza situati sul territorio nazionale.

Posizioni aperte

Le PT assumono a tempo determinato nuove risorse di front end da assegnare nell'area professionale del market-commerciale nelle sedi lavorative di Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria e Val Gardena in provincia di Bolzano (Trentino Alto Adige) in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di scuola superiore:

detenere il patentino di bilinguismo;

attestato di appartenenza linguistica.

Inoltre, le Poste Italiane selezionano con un contratto lavorativo di apprendistato anche profili qualificati con il ruolo di giovani laureati per consulenza nel settore finanziario e commerciale junior, da disporre all'interno della rete di uffici postali dislocati su tutto il territorio nazionale.

I partecipanti per aderire a tale annuncio pubblico devono possedere i seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea magistrale in materie economiche come economia e commercio, economia aziendale, economia istituzioni e mercati finanziari, scienze bancarie ed assicurative, economia intermediari finanziari e scienze statistiche;

il punteggio conclusivo non deve essere inferiore a 102/110;

eccellenti competenze degli applicativi informatici di office automation;

evidenti capacità commerciali;

propensione all'orientamento al cliente;

dinamicità.

La candidatura previa registrazione deve essere presentata direttamente sul sito online ufficiale delle ''Poste Italiane'' al link: https:// erecruiting.poste.it nella sezione > posizioni aperte. Si precisa che tali Offerte di lavoro non hanno una data di scadenza.

Ulteriori ricerche in atto

L'azienda italiana del settore spedizioni postali e commercio elettronico Nexive ricerca soggetti professionali in stage facility-back office (struttura back office) con la laurea triennale oppure con il diploma tecnico amministrativo come geometra, contabile, ecc. Tuttavia, diviene un plus aver frequentato un corso di specializzazione nel campo HSE. Si assumono anche candidati preparati sull'information technology (tecnologia dell'informazione) con competenze del pacchetto office, meglio ancora se in excel, outlook e powerpoint.

Non deve mancare la padronanza della lingua inglese.

Infine, si seleziona personale neodiplomato e neolaureato in economia, esperto nella contabilità. La località dove si svolgono le attività è Mecenate in provincia di Milano (Lombardia). La domanda di assunzione deve giungere direttamente sulla pagina web ufficiale di ''Nexive'' al link: https:// www. nexive.it seguendo il percorso > chi siamo > lavora con noi > opportunità di carriera > offerte di lavoro e stage > annunci in evidenza.

Anche in questo caso, non vengono indicate le date di scadenza.