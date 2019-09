Il Ministero della Difesa ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per l'arruolamento di alcune unità di personale da disporre presso l'Aeronautica Militare per il settore d'impiego incursori, per l'anno 2019. Nel comune di Napoli è stato promosso un avviso selettivo per il reclutamento di numerosi agenti di Polizia Municipale.

Bando di concorso a ottobre

Il Direttore Generale del Ministero delle Difesa rende noto che è in atto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 9 VFP 4, settore d'impiego incursori, rivolto ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Aeronautica Militare, incorporati con l'unico blocco 2018, 2° incorporamento, in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di scuola secondaria di I grado (ex scuola media inferiore);

attestato di frequenza, con esito positivo, della prima fase del corso FOSAM (Forze Operazioni Speciali Aeronautica Militare);

cittadinanza italiana;

diritto elettorale attivo;

essere maggiorenni e non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di età;

assenza di condanne penali e carichi pendenti;

non essere mai stati allontanati da un'amministrazione pubblica;

possedere un comportamento incensurabile;

idoneità psicofisica e attitudinale;

non risultare positivo alle analisi diagnostiche per l'uso di sostanze stupefacenti e alcool.

Tale bando di concorso prevede un test selettivo di natura culturale, logico-deduttivo e professionale, la valutazione dell'idoneità psicofisica, l'accertamento dell'idoneità attitudinale, le prove di efficienza fisica per i partecipanti che provengono dal congedo e la valutazione dei titoli.

La prova di selezione di carattere culturale, logico-deduttivo e professionale consiste in un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla suddivisi tra le seguenti discipline, in base ai numeri di seguito indicati:

10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);

20 di italiano;

10 di cittadinanza e costituzione;

10 di ordinamento e regolamenti militari;

10 di storia;

10 di geografia;

10 di scienze;

10 di inglese;

10 deduzioni logiche (qualche quesito può accennare i diagrammi e i grafici).

Il suddetto esame si svolge mediante il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia (RM) in data mercoledì 30 ottobre 2019.

La domanda di partecipazione previa registrazione va redatta e inoltrata entro giovedì 10 ottobre 2019. Si precisa che la procedura di reclutamento viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del ''Ministero della Difesa'' raggiungibile attraverso il link del Ministero della Difesa. Il sopracitato concorso è visibile sulla ''Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 20-09-2019''.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

I concorrenti per reperire maggiori indicazioni al riguardo possono recarsi personalmente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, al numero di telefono: 06517051012 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:30, dal lunedì al giovedì dalle ore 14:45 alle 16:00.

Altre posizioni aperte

Il direttore generale ed il responsabile dell'area risorse umane del Comune di Napoli (Campania) rendono noto che è stato istituito un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e determinato sino al 31/12/2020 di 96 agenti di polizia municipale di categoria C1 e posizione retributiva C1, in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma di scuola secondaria di II grado quinquennale;

cittadinanza italiana o europea;

età non inferiore ai 18 anni;

godere dei diritti civili e politici;

non avere condanne penali;

non essere mai stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militari o dalle amministrazioni pubbliche;

essere in regola con il servizio di leva;

non aver mai operato come obiettore di coscienza;

idoneità fisica;

patente di guida di tipo B.

Tale bando prevede una tassa di concorso (non rimborsabile) pari a 15,00 euro.

Per proporre la propria candidatura è necessario utilizzare il link disponibile sulla ''Home Page del Comune di Napoli'' all'indirizzo istituzionale del comune di Napoli entro le ore 12:00 di venerdì 4 ottobre 2019. Alla domanda va allegata in formato digitale la ricevuta di pagamento della tassa di concorso e la copia di un documento di identità.