Selezioni ancora aperte fino al 26 settembre per Ariston Comic Selfie che, dopo le preselezioni online, approderà al Teatro Ariston di Sanremo. Invece fino al 29 settembre è possibile candidarsi per un video musicale che verrà girato a breve a Milano.

Selezioni per il talent sanremese

Sono tuttora aperte le selezioni per la quarta edizione del talent Ariston Comic Selfie. Quest'anno la manifestazione prevede la partecipazione, tra gli altri, di Giovanni Vernia, Edoardo Mecca, Andy Bluvertigo, Georgia Mos e Walter Rolfo.

Per inoltrare la candidatura è necessario avere un'età compresa tra 18 e 35 anni. I casting si terranno giovedì 26 settembre dalle ore 9 alle 11 presso il Teatro Ariston di Sanremo, e fino alle ore 19 gli interessati potranno esibirsi dinanzi alle telecamere.

Le pre-iscrizioni andranno effettuate entro mercoledì 25 settembre collegandosi al sito ufficiale dell'evento (aristoncomicselfie. com). Ci si può iscrivere ad una delle seguente categorie: Ariston Comic Selfie proponendo un video divertente, Ariston Comic Selfie Parody inviando il video di una parodia di una celebre canzone a libera scelta, Ariston Selfie Magic mandando una clip-selfie relativa a giochi di prestigio e magie varie.

I filmati dovranno avere una durata massima di un minuto e mezzo.

Le performance, se verranno approvate in sede di casting, daranno diritto all'iscrizione ad Ariston Comic Selfie e verranno caricate online sulla piattaforma di riferimento per essere sottoposte al giudizio del pubblico con un sistema di valutazione creato ad hoc. Coloro che otterranno il maggior numero di voti - sia dal pubblico che da una commissione giudicatrice - prenderanno parte alla serata finale prevista per venerdì 22 novembre sempre all'Ariston, quando interverranno anche Giovanni Vernia, Andy Bluvertigo e altri noti personaggi del mondo dello spettacolo.

Per i vincitori è prevista una borsa di studio del valore di 1.000 euro ciascuna, mentre all'autore della migliore performance verranno consegnati anche due biglietti per assistere alla serata finale del prossimo Festival di Sanremo. Inoltre verranno conferiti dei premi anche ai vincitori delle classifiche web relative alle tre categorie indicate.

Un video musicale

Per la realizzazione di un video musicale da girare a Milano il 29 settembre sono aperte le selezioni.

La richiesta è indirizzata innanzitutto verso un uomo (graditi baffi e struttura fisica robusta) e una donna (preferibilmente con capelli rossi o biondo platino) entrambi di età compresa tra 45 e 60 anni.

Si cerca anche un giovane tra 20 e 35 anni (possibilmente con tatuaggi). Le candidature, corredate di dati personali, riferimenti di contatto, foto del viso e a figura intera, vanno inviate a: rosevillefilms @gmail.com.