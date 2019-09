Sono ancora attivi alcuni Concorsi Pubblici per la professione di psicologo e logopedista. I bandi sono stati emessi dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli e dall'ASST Fatebefratelli Sacco di Milano, per quanto concerne il ruolo di psicologo, e dal Centro Servizi per gli Anziani di Adria (logopedista).

Due concorsi per psicologi

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli ha indetto un avviso pubblico, con rapporto di lavoro esclusivo di Direttore della Struttura Complessa Servizio 'Dipartimento delle Dipendenze', nella professione di psicologo.

Tra i requisiti specifici è richiesto un:

Diploma di laurea in Psicologia;

Iscrizione all’albo dell’ordine professionale;

Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Psicologia o Psicoterapia.

L'anzianità deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.

Invio della domanda

La presentazione dell'istanza di partecipazione dovrà essere prodotta mediante procedura telematica, nel sito dell'azienda sanitaria, entro il 7 ottobre prossimo.

Ricordiamo che è prevista la tassa di concorso di € 10,00. Il testo dell'avviso integrale è reperibile visitando il sito: aas3.sanita.fvg.it - concorsi aperti.

Procedura comparativa emanata dall''ASST Fatebefratelli Sacco di Milano per l'assegnazione di un incarico di collaborazione professionale a favore di uno psicologo, nell'ambito del progetto 'Prevenzione del maltrattamento all’infanzia'. I candidati hanno conseguito una:

Laurea magistrale in Psicologia (LM-51);

Oppure, diploma di Laurea in Psicologia (pregresso ordinamento);

Oppure, altro diploma di Laurea consentita per l’accesso alla specializzazione in Psicoterapia;

Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi.

Domanda di presentazione

I partecipanti dovranno produrre la domanda utilizzando il form on-line presente nel sito di suddetta azienda sanitaria entro il prossimo 20 settembre. Il testo integrale del presente bando è disponibile sul portale istituzionale asstfbf-sacco.it - voce 'concorsi - incarichi libero professionali'.

Bando per logopedista

Il Centro Servizi per gli Anziani di Adria, in provincia di Rovigo, ha emanato un bando di concorso per la copertura di un posto di logopedista a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è necessario essere in possesso di un Diploma universitario di logopedista o diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, con iscrizione al relativo albo professionale.

Presentazione della domanda

La domanda può essere inviata con uno dei seguenti modi: direttamente all’ufficio protocollo dell’ente; a mezzo del servizio postale o tramite un indirizzo di posta elettronica certificata. All'istanza è richiesto il pagamento della tassa di € 11,00. Si ricorda che la scadenza è fissata al 10 ottobre 2019. Per ulteriori informazioni è possibile scaricare il bando integrale nel sito csaadria.it - aggiornamenti ed eventi.