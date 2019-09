Con il termine ultimo fissato al prossimo 28 ottobre è possibile prendere parte a Concorsi Pubblici e selezioni per il ruolo di istruttore pedagogico, amministratore e magazziniere. I bandi sono stati emanati dal Comune di Torino, dall'AUSL della Romagna e dal Servizio per Ricovero e Assistenza degli Anziani di Treviso. A seguire, le info e i requisiti necessari per essere ammessi alle prove.

Selezione per istruttore pedagogico: 35 posti

Il Comune di Torino ha indetto un avviso di selezione per la copertura di 35 posti di istruttore pedagogico - profilo specifico di insegnante scuola materna.

I candidati devono possedere un:

Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo di insegnante scuola dell’infanzia);

Oppure, Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

Oppure, Diploma triennale o quinquennale sperimentale di scuola magistrale.

Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando unicamente l’apposito modulo disponibile, deve essere inviata all’indirizzo comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml entro il 28 ottobre 2019.

All'istanza è necessario allegare la tassa di concorso di 10.00 euro. Il testo integrale dell'avviso di selezione può essere visualizzato sul sito internet della Città di Torino.

Concorso per 39 amministratori

Il Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna ha emesso un concorso per la copertura presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna di 39 posti nella professione di 'coadiutore amministrativo senior'.

Tra i requisti specifici è richiesto il titolo di istruzione secondaria di primo grado.

Invio della domanda

Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite procedura telematica sul sito internet dell'AUSL della Romagna - area 'concorsi'. La scadenza è fissata al prossimo 24 ottobre. Tutti gli interessati possono reperire il testo completo del concorso visitando il portale: auslromagna.it, nella sezione ‘informazione istituzionale > concorsi e assunzioni.

Avviso pubblico per due magazzinieri

L'I.S.R.A.A. di Treviso indice un avviso pubblico per l'assunzione di due magazzinieri a tempo indeterminato. Oltre ai requisti generali è necessario aver conseguito: l'assolvimento dell'obbligo scolastico, unitamente al possesso della patente di guida di categoria, con pregressa esperienza di magazziniere di almeno tre anni, presso un ente pubblico o privato.

Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione al concorso deve essere consegnata entro il 28 ottobre secondo uno dei seguenti metodi: consegna diretta; e-mail certificata o tramite raccomanda con avviso di ricevimento.

Si ricorda che è previsto il pagamento della tassa di € 4,00. Per ulteriori requisiti è possibile reperire il testo del concorso sul sito: sraa.it/bandi-di-concorso.