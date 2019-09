Lo stipendio di settembre 2019 a breve sarà accreditato, il cedolino è in emissione. L'importo dell'ultima rata stipendiale è già visibile nella sezione "Consultazione pagamenti" dalla prima settimana del mese. Il portale NoiPa è stato rinnovato con diverse modifiche e, dopo alcuni giorni in cui non era funzionante, è tornato attivo dal 4 settembre. Per questo anche il percorso per la visualizzazione dello stipendio netto risulta cambiata.

Dal nuovo portale è possibile recuperare i vecchi cedolini ed è proprio questa una delle principali novità. Il cedolino di settembre sarà, invece, visualizzabile ed eventualmente scaricabile a ridosso del pagamento, che avverrà anche questo mese nella solita data.

Cedolino stipendio settembre in fase di emissione

Il cedolino dello stipendio di settembre è in fase di emissione: in questi giorni gli amministrati NoiPa possono visualizzare le varie voci e scaricarlo accedendo all'area personale del portale dal proprio pc o tramite l'app ufficiale dal proprio smartphone (anche questa è necessario aggiornarla dopo le modifiche al portale).

Per la lettura del cedolino è possibile seguire la guida disponibile sul sito NoiPa. L'accredito dello stipendio sarà effettuato nel giorno canonico: il 23. Coloro che lo riceveranno in questa data saranno gli insegnanti e il personale Ata con contratto a tempo indeterminato o determinato (incarico supplenza al 31/08 o al 30/06).

Le date di esigibilità dello stipendio di settembre 2019 sono: lunedì 23 settembre accredito rata ordinaria, venerdì 27 settembre pagamento stipendio comparto sanità, entro dieci giorni lavorativi dall'emissione speciale per i supplenti brevi e saltuari e per il personale VV.F.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Scuola Pubblica Amministrazione

L'emissione speciale dovrebbe essere effettuata mercoledì 18 settembre.

L'emissione può essere ordinaria, urgente o speciale, l'esigibilità invece coincide con il momento dell'accredito presso il proprio istituto di credito. Il cedolino NoiPa è standard ed è in formato elettronico.

Stipendio settembre 2019

Lo stipendio di settembre contiene l'indennità di vacanza contrattuale, che verrà erogata fino al rinnovo del Contratto collettivo e ha subito un rialzo a partire dal mese di luglio (dallo 0.42% allo 0,70% della retribuzione), le addizionali comunali e regionali presenti fino al mese di novembre, ma anche gli importi relativi ai pagamenti delle attività aggiuntive svolte nell'anno scolastico 2018/2019.

Queste ultime vengono pagate questo mese, anche se erano attese per agosto a causa di alcuni ritardi nell'erogazione del Mof. Le cifre stipendiali possono perciò variare per i docenti e il personale Ata, anche in base agli scatti di anzianità o agli assegni per il nucleo familiare.