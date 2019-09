Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno proclamato due bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di personale qualificato in qualità di capo d'arte e dirigente, da disporre nei propri organismi situati sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a settembre

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza del Mef ha promulgato una procedura di selezione, per l'assegnazione di un posto dirigenziale di livello non generale con la carica di dirigente dell'Ufficio I dell'Ispettorato Generale di Finanza-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per concorrere al sopraindicato procedimento selettivo è necessario essere in possesso delle successive qualifiche professionali:

efficienza e predisposizione professionale sulle discipline interessate;

conoscenza delle norme e dei criteri di pertinenza dell'Ispettorato Generale di Finanza;

abilità negli applicativi informatici;

eccellenti doti relazionali;

ottime competenze di organizzazione al fine di trattare temi complessi e di natura trasversale riguardanti le differenti mansioni dell'Ispettorato.

La domanda di adesione con incluso il proprio curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e datato deve essere inoltrata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale di Finanza soltanto con sistema informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: istanze.dirigenti.rgs @ mef.gov.it entro giovedì 26 settembre 2019.

Per acquisire maggiori informazioni contattare il portale web ufficiale ''Ministero dell'Economia e delle Finanze'' al link diretto: www. mef.gov.it/concorsi/2019/concorso_0001.html.

Ulteriori ricerche in corso a ottobre

Il Provveditorato regionale per la Lombardia, Direzione della Casa circondariale di Monza ha attivato un avviso pubblico, per l'immissione di profili in funzione di capo d'arte-direttore tecnico del locale falegnameria.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Le qualifiche e i requisiti necessari per partecipare a tale bando sono i seguenti:

qualifica di falegname specializzato;

assolvimento degli obblighi scolastici;

padronanza della lingua italiana scritta e orale;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

esperienza maturata in simile ruolo;

assenza di condanne penali e di carichi pendenti;

idoneità psicofisica.

La domanda di ammissione compilata in base al fac simile allegato al presente avviso deve essere inviata al Dirigente dell'Istituto Penitenziario, Casa Circondariale di Monza, Via Sanquirico n.

6, 20900 (MB) mediante i servizi postali o consegnata personalmente o trasmessa telematicamente alla casella email: cc.monza @ giustizia.it entro le ore 12:00 di venerdì 11 ottobre 2019. Gli aspiranti possono visionare il suddetto procedimento selettivo direttamente sul sito online ufficiale del ''Ministero della Giustizia'' al link: www. giustizia.it > trasparenza > bandi di concorso > concorsi, esami, selezioni e assunzioni.

Si precisa che il concorrente è tenuto ad effettuare un sopralluogo presso l'istituto penitenziario, previo appuntamento telefonico al numero: 039.839691 o tramite l'email sopracitata con l'obiettivo di avere una giusta consapevolezza della località e dei sistemi con i quali si svolge l'incarico. Il sopralluogo deve essere attuato entro lunedì 30 settembre 2019.