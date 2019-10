Di recente sono stati indetti cinque avvisi di selezione destinati a personale laureato in qualità di referente amministrativo, referente contratti e gare e assistente alla segreteria, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e da assegnare nelle aree di lavoro di Torino, Pescara, Napoli, Firenze e Ancona. Tali procedure selettive sono state emesse dall'Agenzia del Demanio.

Avvisi di selezioni in atto

L'Agenzia del Demanio assume un referente amministrativo per i servizi immobiliari laureato in giurisprudenza, con una dettagliata esperienza di almeno tre anni maturata nel campo delle direttive sulle locazioni, sulla conduzione del capitale immobiliare dello Stato, sulla direzione territoriale e ambientale, sul diritto civile e amministrativo e sulla ricerca dei fascicoli tecnici-fisici e amministrativi di catalogazione degli immobili.

La sede lavorativa si trova a Torino.

Si seleziona un ulteriore referente amministrativo laureato in economia e giurisprudenza, con una specifica esperienza di almeno uno o tre anni nell'ambito amministrativo-giuridico-legale nella contabilità civilistica e burocratica del patrimonio dello Stato, nel diritto e nella fiscalità immobiliare. Non deve mancare una certa competenza nello sviluppare ricerche e analisi di dati.

L'attività si svolge nella zona occupazionale di Pescara.

È in corso un altro procedimento di selezione destinato a figure in funzione di assistente alla segreteria in possesso del diploma di istruzione superiore e con una determinata esperienza di almeno tre anni. Per tale avviso si gradiscono capacità del meccanismo dei più importanti interlocutori istituzionali di attinenza, abilità nei processi di divulgazione interna aziendale, saper gestire la contabilità generale e civilistica e una particolare preparazione basilare della regolamentazione sulla conduzione del patrimonio immobiliare dello Stato.

In questo caso, si prende servizio in località di Napoli.

Per l'area di Firenze è stato emanato un avviso di selezione per risorse con il ruolo di referente amministrativo per i servizi immobiliari laureato in giurisprudenza, con un'esperienza minima di tre anni in grado di supportare i servizi inerenti ai contratti, agli appalti e ai lavori pubblici, di elaborare gli atti e i documenti riguardanti il management, la vigilanza e la salvaguardia dei capitali dello Stato come ad esempio acquisti, vendite, scambi immobiliari e concessioni, consegna e rinunce di immobili in utilizzo ministeriale, formulari di intesa, consensi di progetto, ecc.

Infine, per la sede di lavoro di Ancona si ricerca un referente contratti e gare laureato in giurisprudenza e con almeno cinque anni di abilitazione all'esercizio della professione forense. In aggiunta a ciò, è richiesta un'esperienza minima di cinque anni maturata in sistemi di scrittura atti, in criteri di giudizio fornitori, nelle norme relative agli appalti pubblici, nella scienza del diritto sui contratti d'impresa, nel diritto commerciale e amministrativo.

Inoltro istanza

La domanda di ammissione con incluso il proprio curriculum vitae va presentata unicamente mediante la sezione ''lavora con noi'' accessibile sulla pagina online ufficiale ''Agenzia del Demanio'' al link di riferimento, specificando il profilo di interesse entro le ore 23:59 di venerdì 8 novembre 2019.

Presentazione Agenzia del Demanio

L'Agenzia del Demanio è giuridicamente responsabile del controllo, dell'organizzazione e dell'ottimizzazione dei beni immobiliari dello Stato di impiego governativo, capitale disponibile, demanio storico e artistico.

Per di più, l'Agenzia favorisce lo sviluppo e il miglioramento di tutto il patrimonio immobiliare pubblico in collaborazione con gli organismi del territorio, cercando di identificare le migliori strategie e gli strumenti innovativi e partecipativi. Lo scopo è di cooperare all'incremento dell'accumulo finanziario e produttivo, culturale e sociale del Paese e di abbassare la spesa pubblica, estremizzando il valore dei possedimenti e perfezionare gli spazi adoperati dalle pubbliche amministrazioni.