Casting ancora aperti per Detto Fatto, il celebre programma con Bianca Guaccero come conduttrice e in onda sulle reti Rai. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attrici per realizzare un importante spettacolo teatrale a Roma, dal nome 'I tre usi del rasoio'

'Detto Fatto'

Per il noto programma televisivo Detto Fatto sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di uomini e donne disponibili a prendere parte alla trasmissione.

In particolare, per questo importante programma, condotto da Bianca Guaccero e con in studio, tra gli altri, Guglielmo Mariotto e Carla Gozzi, si cercano innanzitutto maggiorenni ambosessi interessati a cambiare il proprio look, sia sul piano dell'abbigliamento che a livello strettamente estetico, magari sperimentando nuovi tipi di acconciatura per i propri capelli o facendo riferimento a differenti make up.

Si cercano poi persone disponibili a sfilare per la sezione moda, sia modelli che modelle, o altri ancora desiderosi di potersi allenare in uno speciale spazio destinato al fitness, soprattutto se sotto la supervisione di celebri personal trainer. Per tutte queste interessanti e accattivanti opportunità gli interessati devono far riferimento al sito web della Rai, nella apposita sezione destinata ai casting, e questo anche per reperire ulteriori informazioni e dettagli.

Alquanto consigliabile è poi la consultazione della pagina ufficiale Facebook di Rai Casting, dove è peraltro possibile rimanere sistematicamente aggiornati anche per altri casting aperti sempre della Rai. In ogni caso, per proporre la propria personale candidatura per Detto Fatto si può compilare il relativo modulo online di iscrizione, presente sul sito in precedenza indicato o inviare direttamente i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie e ogni altra indicazione attinente la propria candidatura, al seguente indirizzo di posta elettronica: dettofatto@rai.it.

'I tre usi del rasoio'

Per la realizzazione di uno spettacolo teatrale dal titolo I tre usi del rasoio, che verrà messo in scena a Roma presso l'Ar.ma Teatro, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di una attrice di età compresa tra 20 e 30 anni, senza caratteristiche particolari dal punto di vista fisico e/o recitativo, ma comunque in possesso di una adeguata dimestichezza con il dialetto romanesco (questo vale anche se l'attrice non fosse di origine romana).

Le interessate a prendere parte alle selezioni e al relativo spettacolo sono tenute ad inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie e curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: thedirektor@libero.it.