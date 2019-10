Attualmente, le Società Calzedonia, Ferrero e Granarolo ricercano nuovo personale qualificato con l'incarico di assistente alle vendite, magazziniere, direttore di stabilimento, responsabile del cliente, agente di commercio, procacciatore affari e ingegnere, da assegnare presso le proprie aziende situate sul territorio italiano ed estero.

Posizioni aperte

Il Gruppo Calzedonia assume assistenti alle vendite con una buona comprensione della lingua inglese, per il reparto di Intimissimi del punto vendita di Portogruaro in provincia di Venezia (Veneto) e magazzinieri part time con una certa disponibilità oraria dato che potrebbe essere valutato il tempo pieno, da inserire nell'area di Intimissimi di Roma (Lazio).

L'Azienda in questione cerca anche figure in qualità di plant manager (direttore di stabilimento) per la zona di Gissi in provincia di Chieti (Abruzzo) in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea con esperienza quinquennale maturata nella gestione e nella pianificazione produttiva in ambienti modernamente progettati;

competenze di organizzazione e problem solving;

forti abilità di relazione;

propensione ad esercitare in squadra.

La domanda di assunzione deve pervenire direttamente sulla pagina web ufficiale del ''Gruppo Calzedonia'' nella sezione > job search.

La multinazionale Ferrero ricerca risorse con il ruolo di gestionnaire clients (responsabile del cliente) da ubicare in località Mont Saint Aignan in Francia (Normandia). Per tale offerta di lavoro viene richiesta la capacità di gestire l'amministrazione, la competenza informatica degli strumenti Office (excel), dei sistemi di informazione logistica associati all'attività SAP indicatori per il servizio di monitoraggio, tecniche di metodologia, di negoziazione e abilità contabili basilari.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Per visionare al meglio la suddetta opportunità lavorativa interpellare il sito online ufficiale ''Ferrero'' seguendo il percorso > lavorare in ferrero > Offerte di lavoro.

Ulteriori ricerche in corso

La Zeroquattro S.r.l. società commerciale del Gruppo Granarolo seleziona agenti di commercio e procacciatori di affari in grado di reperire nuovi clienti nell'ambito della vendita al dettaglio tradizionale (alimentaristi) e Ho.re.ca.

(bar, ristoranti, hotel, pizzerie, ecc.), nel territorio di pertinenza. Tale offerta coinvolge tutto il territorio nazionale ma in particolare le Regioni dell'Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Veneto.

Mentre, per lo stabilimento di Soliera in provincia di Modena (Emilia Romagna) si assume un ingegnere di manutenzione in possesso dei successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in ingegneria meccanica, automazione industriale, elettronica o pari;

buone capacità informatiche;

fluente conoscenza dell'inglese.

La domanda di ammissione deve giungere direttamente sul portale internet ufficiale del ''Gruppo Granarolo/Lavora con Noi''.