Sono attualmente aperte le selezioni di attori, attrici e comparse per la realizzazione di uno spot televisivo da girare prossimamente a Roma. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di ballerini e ballerine per il corpo di ballo del circo 'Moira Orfei'.

Uno spot televisivo

Per realizzare lo spot televisivo di un noto marchio di abbigliamento sono attualmente in corso le selezioni di attori, attrici e comparse.

Le riprese verranno poi effettuate a Roma verso la fine di questo mese di ottobre. In particolare la richiesta è orientata verso uomini e donne di età compresa tra 18 e 50 anni, come comparse, e nei confronti dei seguenti ruoli attoriali, per la copertura dei quali si richiede una rilevante capacità recitativa: una giovane donna tra 20 e 30 anni, dai capelli ricci e con occhi chiari, un uomo e una donna, entrambi di età compresa tra 40 e 50 anni, l'uomo deve avere la barba e la donna capelli scuri e lunghi.

Per i ruoli attoriali, oltre alla regolare retribuzione, è previsto anche il rimborso integrale delle spese di viaggio e soggiorno. A tale proposito occorre specificare che verranno preferite le candidature di quanti risiedono nell'ambito della regione Lazio, ma possono proporsi attori e attrici di ogni parte d'Italia mentre per quanto concerne le comparse queste dovranno risiedere nella suddetta regione.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare quanto prima dati personali e di contatto allegando inoltre alcune fotografie. Coloro che hanno intenzione di proporsi come attori e attrici dovranno aggiungere anche uno showreel e il proprio curriculum artistico-professionale a questo indirizzo di posta elettronica: castingkapparol@gmail.com. Nell'oggetto è necessario inserire il motivo per cui ci si candida ovvero comparsa, attore, attrice.

I casting si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione dopo aver valutato con attenzione la documentazione spedita. Lo spot andrà successivamente in onda su reti televisive di livello nazionale.

Ballerini per il Circo Orfei

Sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di ballerini e ballerine, su Torino e provincia, da inserire nel corpo di ballo del circo 'Moira Orfei' con Brigitta Boccoli e Stefano Orfei.

I candidati devono essere di bella presenza e possedere una rilevante versatilità nei vari stili si danza. Si richiede inoltre la disponibilità per il periodo di lavoro che andrà dal prossimo mese di novembre al mese di gennaio del prossimo anno. Per proporsi occorre inviare entro il prossimo 30 ottobre dati personali, riferimenti di contatto, foto, video e curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: fabiopat90@gmail.com.