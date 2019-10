Per un nuovo video, con riprese da effettuarsi a breve a Roma, si cercano attori e attrici. Sono poi in corso i casting per un corto di carattere teatrale, diretto e ideato dal regista Massimo Stinco e dal titolo La Colpa.

Un video da girare a Roma

Selezioni di attori e attrici per la realizzare un nuovo video destinato al web e da girare a Roma nel corso di questo mese di ottobre. A tal proposito, sono previste tre giornate lavorative, in data da definirsi.

Il video rientra in un'importante campagna destinata a dare rilevanza a una patologia rara in connessione poi alla ricerca in materia. Nello specifico, si ricercano questi ruoli: Carlo, 70 anni; Andrea, 12 anni (possibilmente in grado di suonare il violino); Massimo, 35 anni; madre di Andrea, 40 anni; fidanzata di Massimo, di età compresa tra 30 e 35 anni; fratello di Carlo, tra 65 e 75 anni. L'età indicata va sempre riferita a quella di tipo scenico.

Le selezioni si svolgeranno in seguito nella Capitale, ma soltanto su convocazione. Gli interessati devono quanto prima inviare la propria candidatura, indicando dati personali (compresa età e residenza) e riferimenti di contatto, unitamente a due fotografie (una a figura intera e l'altra in primo piano) e il proprio curriculum di carattere artistico, a questo indirizzo di posta elettronica: casting@savethecut.com.

Un corto teatrale

Per realizzare un cortometraggio di tipo teatrale e coreografico, dal titolo 'La Colpa', diretto dal regista Massimo Stinco, sono ancora aperte le selezioni di danzatori e coreografi, di età scenica compresa tra 16 e 20 anni e con una rilevante conoscenza dell'hip hop, del rap e dello stile contemporaneo. Il cortometraggio in questione avrà una durata orientativa di 8 minuti e sarà integralmente incentrato sulla tematica Lgbt.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie recenti e al proprio curriculum vitae, a questo indirizzo di posta elettronica: glarosteatro@gmail.com. L'inoltro della candidatura dei minorenni va effettuato esclusivamente dai relativi genitori o da chi ne fa le veci. I casting si terranno poi soltanto su convocazione, dopo una accurata e rigorosa valutazione della documentazione spedita.

Il selezionato dovrà poi prendere parte a tre prove (tra Firenze e Roma), in rapporto alle quali, oltre alla regolare retribuzione, è previsto anche l'integrale rimborso delle spese.