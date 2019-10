Sono in corso le selezioni a cura di OZ Film Produzioni Cinematografiche finalizzate alla ricerca di attori per la realizzazione di un importante film. Sono inoltre tuttora aperti i casting per un programma televisivo nell'ambito dell'hairstylist.

Un progetto cinematografico

Per un importante progetto cinematografici, OZ Film cerca attualmente varie figure per la copertura di diversi ruoli attoriali.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso attori di età compresa tra 20 e 50 anni, residenti in Puglia ma originari di altre regioni e verso attori tra 30 e 50 anni residenti in Puglia (senza ulteriori specificazioni relative alla provenienza geografica), di statura non inferiore a 1, 85 e con una struttura fisica alquanto consistente (massicci e robusti). Gli interessati devono inviare, entro e non oltre il prossimo 31 ottobre, i propri dati personali e di contatto, unitamente a due fotografie recenti (in primo piano e a figura intera, senza occhiali e con altre persone) e al proprio curriculum artistico-professionale al seguente indirizzo di posta elettronica: vittoria.

losavio @ ozfilm. it, a cui è possibile rivolgersi anche per ricevere ulteriori informazioni sul film e sui casting. Consigliamo comunque vivamente di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di OZ Film Produzioni Cinematografiche, anche per reperire altri dettagli utili per il successivo inoltro della propria personale candidatura.

Un programma televisivo

Per la realizzazione di un programma televisivo nell'ambito dell'hairstyle, sono in corso le selezioni.

Nello specifico, la richiesta è orientata nei confronti di professionisti e appassionati di tale particolare settore. Si precisa che si tratta sostanzialmente di un lavoro in ambito televisivo non solo retribuito ma anche di carattere continuativo. A tale proposito, per entrare maggiormente nel dettaglio, si richiede dai candidati bella presenza, un ottimo livello di manualità, una considerevole padronanza del linguaggio, la capacità di dimostrare un prodotto mentre si è al tempo stesso impegnati nel descriverlo, il domicilio a Milano o dintorni.

L'attività verrà poi concentrata in circa due giorni al mese e in tal senso i selezionati dovranno quindi garantire la propria disponibilità. Gli interessati a proporre la propria candidatura, devono inviare, oltre ai propri dati personali e di contatto, il proprio curriculum professionale e alcune fotografie di ottimo livello (anche in ordine alla propria attività di hairstylist), a questo indirizzo di posta elettronica: info @ peoplesrl.

com, inserendo in oggetto 'Candidatura hairstyle'.