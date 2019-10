Il gruppo Autostrade per l'Italia e l'Eni - Ente Nazionale Idrocarburi selezionano nuovo personale da assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante, in funzione di specialista, coordinatore, tecnico, addetto di comparto e operatore, da inserire nei propri uffici collocati sul territorio nazionale.

Posizioni aperte in Autostrade per l'Italia

Autostrade per l'Italia ricerca profili qualificati in qualità di specialista SAP HR da posizionare nella sede lavorativa di Firenze (Toscana), in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti: laurea magistrale in ingegneria informatica, gestionale o in economia, esperienza da 1 a 3 anni maturata in incarichi simili o in aziende di consulenza IT, competenze dei sistemi project management, capacità informatiche e dei linguaggi di programmazione.

Si selezionano anche risorse con la mansione di coordinatore centro esercizio da disporre mediante l'unità tecnica Direzione 9° Tronco di Udine (Friuli Venezia Giulia): i candidati devono essere in possesso della laurea in ingegneria civile-trasporti e con una certa esperienza nell'amministrare la contabilità lavori e dei criteri di budget. Un plus la preparazione tecnica relativa a opere d'arte (calcestruzzo, acciaio, ecc.) e specifiche abilità nei sistemi di disegno CAD e grafica.

Vengono inoltre selezionati soggetti per la posizione di tecnico intervento specialistico impianti servizi da disporre presso l'unità tecnica Direzione 8° Tronco di Bari (Puglia), in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti: laurea in ingegneria elettronica, elettrotecnica, elettrica, industriale, informatica, telecomunicazioni, automazioni, esperienza di 1 a 3 anni maturata nel settore della progettazione e manutenzione impiantistica, conoscenza della normativa CEI 11-27 (sicurezza nei lavori elettrici).

Il gruppo Autostrade per l'Italia cerca figure con la carica di specialista manutenzione da adibire tramite l'unità tecnica Direzione 7° Tronco di Pescara (Abruzzo), con laurea in ingegneria, meglio se a indirizzo civile-trasporti, con un'esperienza di almeno 3 o 5 anni maturata nel ramo di imprese di costruzioni, preferibilmente nel campo infrastrutturale, con conoscenze conseguite nel settore dei servizi di cantiere, meglio se con l'incarico di direttore lavori, RUP, capo cantiere.

La società ricerca personale con la mansione di tecnico intervento specialistico impianti servizi da ubicare nelle aree di Cassino in provincia di Frosinone (Lazio), Castel San Giorgio in provincia di Salerno e Caserta (Campania). Gli aspiranti possono proporre la propria candidatura direttamente sul portale web ufficiale del 'gruppo Autostrade per l'Italia seguendo il percorso > carriere > posizioni aperte.

Ricerche Eni di nuovo personale

Eni seleziona profili junior con il compito di addetto di comparto da accogliere nella zona occupazionale di San Donato Milanese (Lombardia), in possesso dei consecutivi titoli e requisiti: diploma di perito elettrotecnico o meccanico, inclinazione ad operare in squadra, problem solving, buone doti relazionali.

Si assumono risorse con il ruolo di operatore impianto pilota da immettere nella sede di lavoro di Rivalta Scrivia in provincia di Alessandria-Tortona (Piemonte): richiesto il diploma di scuola superiore, meglio se nel settore tecnico-scientifico, e un'esperienza minima di tre anni con l'incarico di operatore su impianto.

La domanda di ammissione deve essere presentata online direttamente dal sito internet ufficiale di Eni, nella sezione carriere, entro domenica 10 novembre 2019.