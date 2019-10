Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di figure varie per la realizzazione della serie televisiva di Mediaset dal titolo Buongiorno Mamma, prodotta da LuxVide per la regia di Giulio Manfredonia.

Sono inoltre ancora aperti i casting per la ricerca di comparse per realizzare il video istituzionale di una importante azienda di distribuzione, con riprese da effettuarsi nei pressi di Verona.

La serie 'Buongiorno Mamma'

Per una serie televisiva che andrà poi in onda su Canale 5, sono attualmente in corso le selezioni. La serie, diretta dal noto regista Giulio Manfredonia, verrà prodotta da LuxVide, una nota casa di produzione.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti dei seguenti ruoli: Sole, ragazza di età compresa tra 15 e 16 anni, matura quanto ingenua e dall'intelligenza vivace, e Greg, un suo coetaneo nonchè suo miglior amico.

Entrambi sono personaggi allegri e, al tempo stesso, un poco nerd. Si cerca poi un ragazzo tra 17 e 18 anni per il ruolo di Federico, ritenuto il 'fighetto' della scuola, e una ragazza di 21 anni per il ruolo di Francesca. Le riprese partiranno il prossimo anno, e verranno effettuate nel Nord Italia. La serie televisiva sarà strutturata in ben dodici episodi, ciascuno della durata di cinquanta minuti ciascuno.

Non ci sono ulteriori indicazioni, se non quella che non verranno accettati candidati con accento romano o napoletano.

Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre alcune fotografie recenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: buongiornomammalaserie@ gmail.com. Per i minorenni la candidatura deve essere inoltrata esclusivamente dai genitori o dai relativi tutori legali.

Un video

Per realizzare un video di carattere istituzionale di un'azienda di grande distribuzione organizzata, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di comparse. In particolare, la richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra 30 e 45 anni.

Le riprese del video verranno poi effettuate nei pressi di Verona i prossimi 19 e 20 di novembre presso un punto vendita dell'azienda in questione.

In entrambi i giorni l'attività avrà inizio alle ore 10.

Per prendere parte alle selezioni, gli interessati devono inviare quanto prima (e comunque non oltre martedì 12 novembre) dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (una in primo piano e una a figura intera, entrambi ben visibili), al seguente indirizzo di posta elettronica: m.cacciani@ interlaced.it.

I casting si svolgeranno esclusivamente su convocazione, a seguito di un'attenta valutazione relativa alla documentazione inoltrata.