Casting tuttora aperti in relazione alla realizzazione di video promozionali, da effettuare a Milano, per il lancio di un prodotto di tipo alimentare. Sono inoltre aperte le selezioni per un noto programma televisivo in onda su rete nazionale e prodotto da Corima.

Video promozionali

Per la realizzazione di video di tipo pubblicitario in connessione con la promozione di un prodotto alimentare da lanciare nell'ambito delle prossime festività natalizie a Milano, sono in corso attualmente le selezioni.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso ambosessi di età compresa tra 18 e 39 anni, residenti a Milano e in luoghi limitrofi, preferibilmente alquanto attivi a livello di social network. Gli interessati a prendere parte a questa interessante esperienza saranno tenuti a recarsi nel punto di vendita in questione per girare dei video con i prodotti da proporre sul mercato e quindi caricarli sui propri profili Facebook, Instagram, Twitter e altro ancora.

L'attività lavorativa inizierà nel prossimo mese di novembre per proseguire poi sino alla fine del successivo mese di dicembre sempre di quest'anno. Quanti desiderano presentare la propria candidatura devono quanto prima inviare dati personali e di contatto, unitamente a dettagliate indicazioni riguardanti la propria attività nell'ambito dei social network, al seguente indirizzo di posta elettronica: mirrorprodcasting@gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Natale 2019'.

Un programma televisivo

Selezioni attualmente aperte per un programma televisivo prodotto da Corima, una nota casa di produzione. La trasmissione in questione prende in esame con notevole cura tematiche di carattere legale e viene proposta da tempo su una rete televisiva nazionale. In particolare, la richiesta della produzione è indirizzata nei confronti di un uomo di buon livello culturale e di età compresa tra 40 e 50 anni.

Si richiede inoltre, entrando maggiormente nello specifico, che i candidati siano in possesso di una profonda conoscenza almeno degli aspetti principali della religione cattolica, condizione fondamentale per poter superare poi le relative selezioni. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Roma il 3 e il 4 novembre. Gli interessati devono inoltrare con la massima sollecitudine la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e elementi precisi e utili ai fini di una adeguata valutazione in rapporto alle richieste della produzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: ''fulvia@corima.tv''.

Nell'oggetto della mail è necessario inserire 'Religioso'.