La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 11-10-2019 ha divulgato per l'Università per Stranieri e per alcuni Comuni d'Italia ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di diverse unità di personale in funzione di collaboratore ed esperto linguistico e assistente sociale, da dislocare nelle proprie strutture sparse sul territorio nazionale.

Bando di Concorso per esperto linguistico a novembre

L'università per stranieri di Perugia (Umbria) ha promulgato un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di figure qualificate con l'incarico di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese, da inquadrare a tempo indeterminato con un contratto di lavoro subordinato di diritto privato e con un monte ore annuale equivalente a 500 ore, per le necessità dei corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di lingua e cultura italiana e programmi di ateneo.

I titoli di istruzione e i requisiti di accesso sono i seguenti:

laurea o titolo universitario straniero adatto alle attività da attuare;

madrelingua cinese;

cittadinanza italiana o europea;

buona padronanza della lingua italiana;

fruire dei diritti politici e civili;

aver raggiunto la maggiore età;

idoneità fisica al servizio;

essere a norma con il servizio militare.

La domanda di assunzione può essere consegnata a mano o spedita con una raccomandata con avviso di ricevimento A.r. o trasmessa telematicamente mediante la posta elettronica certificata PEC alla casella: protocollo @ pec. unistrapg. it entro lunedì 11 novembre 2019.

Altre ricerche in atto

Il Comune di Calangianus in provincia di Olbia-Tempio (Sardegna) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione di nuove risorse con il ruolo di istruttore direttivo assistente sociale di categoria D, da regolarizzare con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato part time di diciotto ore settimanali, tramite l'area sociale. I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i successivi:

diploma universitario di assistente sociale e in servizio sociale;

diploma di assistente sociale;

laurea triennale in scienze del servizio sociale e servizio sociale;

laurea sperimentale in servizio sociale;

laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali;

iscrizione all'albo professionale di pertinenza;

comprensione della lingua inglese;

competenze informatiche.

L'istanza deve essere recapitata personalmente o inviata con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

o inoltrata con sistema telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: protocollo. comune .calangianus @ pec .it entro le ore 13:00 di lunedì 11 novembre 2019.

Il comune di Grezzana in provincia di Verona (Veneto) ha istituito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accoglimento di risorse in qualità di assistente sociale di categoria D, a tempo indeterminato full time presso i servizi sociali comunali, in possesso dei corrispondenti titoli e requisiti:

diploma di laurea triennale di assistente sociale;

essere iscritti all'albo degli assistenti sociali;

conoscenza della lingua inglese;

capacità informatiche.

La domanda di partecipazione deve giungere in carta semplice e redatta unicamente mediante l'allegato A entro lunedì 11 novembre 2019.

Il comune di Rosà in provincia di Vicenza (Veneto) ha stabilito un concorso pubblico, per esami, per l'arruolamento di nuovi profili con la mansione di istruttore direttivo assistente sociale di categoria D, a tempo indeterminato full time, da assegnare presso l'ufficio servizi alla persona, per l'ambito I economico finanziario socio culturale e risorse umane. Le qualifiche professionali e i requisiti sono i consecutivi:

diploma di assistente sociale;

diploma universitario di assistente sociale;

laurea triennale in servizio sociale e abilitazione per l'esercizio della professione;

laurea specialistica o laurea magistrale e abilitazione per l'esercizio della professione;

idoneità psicofisica;

diritto di voto elettorale attivo.

La candidatura può essere esibita entro le ore 12:00 di lunedì 11 novembre 2019.

Tale bando è reperibile sul sito online ufficiale del ''Comune di Rosà''.