La Gazzetta Ufficiale ha emanato per vari comuni d'Italia, Unione Montana, Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza e Casa di Riposo nuovi bandi di concorso pubblico, per l'immissione di alcune unità di personale laureato in servizio sociale e con la qualifica di operatore socio sanitario, da inserire nei propri organismi disposti sul territorio italiano.

Bandi di concorso a ottobre

Il comune di Santa Maria a Vico in provincia di Caserta (Campania) ha istituito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di soggetti in funzione di assistente sociale da inquadrare con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time di diciotto ore.

Gli interessati possono partecipare soltanto se in possesso di uno dei corrispondenti titoli di istruzione:

diploma di laurea in servizio sociale o diploma di assistente sociale;

essere iscritti all'albo professionale;

laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali.

I candidati hanno la facoltà di inoltrare la domanda di ammissione solo con sistema telematico entro giovedì 31 ottobre 2019.

Il comune di Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia (Puglia) ha bandito una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'inserimento di profili con il compito di istruttore direttivo, assistente sociale da regolarizzare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato.

Coloro che desiderano concorrere a tale procedura selettiva devono far pervenire la propria candidatura entro le ore 24:00 di giovedì 31 ottobre 2019.

L'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche in provincia di Macerata ha decretato un concorso pubblico, per soli esami, per l'immissione di figure professionali con il ruolo di istruttore direttivo socio-sanitario, assistente sociale, di categoria D1, a tempo indeterminato part time di diciotto ore a settimana, da impiegare presso il Comune di Castelraimondo.

I partecipanti devono possedere uno dei successivi titoli di studio:

laurea in servizio sociale;

laurea in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali.

Il termine per la presentazione della domanda di assunzione avviene alle ore 12:00 di giovedì 31 ottobre 2019.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (Piemonte) ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale qualificato con l'incarico di collaboratore professionale assistente sociale, di categoria D, a tempo indeterminato, da inserire presso tale A.Q.U.

I requisiti specifici di accesso sono i corrispettivi:

laurea in servizio sociale o in scienze del servizio sociale;

essere iscritti all'ordine professionale degli assistenti sociali.

Il suddetto bando ha come data di scadenza giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 23:59:59.

Altre posizioni aperte

La Casa di Riposo della Città di Asti (Piemonte) ha dato il via ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva del 50% di posti, per l'accoglimento a tempo pieno e indeterminato di 20 operatori socio sanitari.

Per concorrere al sopraindicato bando di selezione è opportuno detenere le consecutive qualifiche professionali:

attestato di qualifica di operatore socio sanitario;

conoscenza della lingua italiana;

cittadinanza italiana o europea;

età non inferiore ai 18 anni;

diritto di voto elettorale attivo;

essere in regola con il servizio militare;

idoneità fisica all'impiego;

assenza di condanne penali e carichi pendenti.

Per partecipare alla selezione è necessario versare la somma di 10,00 euro per le spese di concorso.

L'istanza può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata PEC alla casella: casadiriposocittadiasti @ pec.it entro le ore 12:00 di giovedì 17 ottobre 2019. I concorrenti possono visionare al meglio la sopracitata procedura selettiva mediante la ''Regione Piemonte BU34 22/08/2019'' o tramite la ''Casa di Riposo della Città di Asti'' seguendo il percorso > amministrazione trasparente > bandi di concorso.

