La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha emesso per la Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Alma Mater Studiorum e Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di profili professionali in funzione di biologo, ricercatore-biotecnologo e tecnologo, da dislocare nelle proprie strutture ubicate sul territorio nazionale.

Bando di concorso a ottobre

La Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (Lombardia) ha istituito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento di figure con la carica di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia, per le attività della UOSD programmazione medicalmente assistita. I candidati per partecipare a tale selezione devono essere in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea magistrale in biologia (classe LM-6);

laurea specialistica in biologia (classe 6/S);

laurea di vecchio ordinamento in scienze biologiche;

aver conseguito la specializzazione;

risultare iscritti all'albo dell'ordine professionale;

cittadinanza italiana o europea;

idoneità fisica all'attività;

diritto di voto attivo;

buona padronanza della lingua italiana.

La domanda di partecipazione previa registrazione deve essere presentata esclusivamente con sistema telematico entro giovedì 31 ottobre 2019.

Il suddetto bando può essere visionato sulla ''GU n. 78 del 01-10-2019'' o sul ''Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 4 settembre 2019''.

L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Emilia Romagna) ha attivato una procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per l'accoglimento di risorse con l'incarico di ricercatore junior che ha acquisito il titolo di dottorato di ricerca, per il campo scientifico di fisiologia, dipartimento di farmacia e biotecnologie, da inquadrare con un rapporto di lavoro a tempo determinato full time della durata di trentasei mesi.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata solo telematicamente entro le ore 12:00 di mercoledì 29 ottobre 2019. Per visionare la sopracitata selezione consultare la ''GU n. 76 del 24-09-2019'' o il sito online ufficiale ''Alma Mater Studiorum Università di Bologna''.

Ulteriori posizioni aperte

Il Sistema Nazionale Protezione Ambiente-SNPA ha promulgato un bando di concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per l'immissione di 2 soggetti qualificati con il ruolo di tecnologo di III livello da regolarizzare con un contratto lavorativo a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per la zona occupazionale di ISPRA a Roma (Lazio).

Per aderire al suddetto procedimento selettivo è necessario possedere i successivi titoli di istruzione e requisiti:

diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente e il territorio o economia e commercio o scienze statistiche e/o titoli equiparati;

detenere il titolo di dottore di ricerca ;

cittadinanza italiana;

età non al di sotto dei 18 anni;

diritto elettorale attivo;

idoneità fisica.

La domanda di assunzione deve pervenire soltanto con sistema telematico entro giovedì 31 ottobre 2019.

Per acquisire altre informazioni al riguardo interpellare il portale web ufficiale ''ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale'' o la ''GU n. 78 del 01-10-2019''.