Il Ministero della Giustizia e l'Istituto Nazionale di Statistica hanno promulgato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di alcune unità di personale in qualità di centralinista telefonico e direttore, da assegnare presso le proprie strutture disposte sul territorio nazionale.

Bando di concorso a ottobre

Il Ministero della Giustizia in data venerdì 4 ottobre 2019 ha inviato al servizio di collocamento obbligatorio di competenza di Brescia la richiesta per l'inserimento di 1 profilo privo della vista abilitato al ruolo di centralinista telefonico, da impiegare all'installazione telefonica della Procura della Repubblica tramite il tribunale per i minorenni di Brescia (Lombardia).

Si avvisano gli aspiranti di non presentare l'istanza a tale amministrazione in quanto l'avviamento verrà effettuato a cura del servizio di collocamento obbligatorio di pertinenza sul territorio inerente all'area mediante la quale il dipendente dovrà prestare servizio. Per acquisire ulteriori informazioni al riguardo contattare il sito online ufficiale del ''Ministero della Giustizia'' o la ''GU n. 79 del 04-10-2019''.

Posizioni aperte

L'Istat ha proclamato un avviso pubblico al fine di conferire full time incarichi di direttore di dipartimento e di direttore centrale presso l'Istituto Nazionale di Statistica di Roma (Lazio). I requisiti richiesti sono i seguenti:

capacità tecniche, manageriali e direzionali;

ottima predisposizione al cambiamento, orientamento strategico e all'evoluzione della qualità e della funzionalità dei criteri di produzione;

inclinazione alla cooperazione interorganizzativa;

alte competenze motivazionali del personale;

eccellente e qualificata abilità ed esperienza multidisciplinare, scientifica e tecnologica.

La domanda di ammissione deve essere esibita soltanto con sistema telematico a partire dalle ore 10:00 di lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 23:59 di giovedì 17 ottobre 2019.

Tuttavia, l'Istat ha bandito un interpello interno per raccogliere manifestazioni di interesse per l'assegnazione della mansione dirigenziale di I fascia di direttore della direzione centrale affari giuridici e legali (DCAL) e direttore della direzione centrale amministrazione e patrimonio (DCAP) dell'Istituto Nazionale di Statistica. Coloro che desiderano concorrere al suddetto avviso devono essere in possesso dei successivi criteri di valutazione:

attitudine e competenza professionale, percorsi formativi seguiti e capacità ottenute a livello settoriale e di carattere organizzativo;

esiti raggiunti antecedentemente nell'amministrazione di pertinenza e la concernente valutazione;

esperienze di management e/o di coordinamento maturate mediante l'ambito privato o tramite ulteriori pubbliche amministrazioni;

tendenza ai rinnovamenti e alla direzione di organismi complessi.

La domanda di partecipazione deve giungere a partire da lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 23:59 di giovedì 17 ottobre 2019.

Per valutare al meglio tali Offerte di lavoro consultare il portale web ufficiale ''Istituto Nazionale di Statistica''.