La Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15-10-2019 ha emanato per l'Unione Pedemontana Parmense di Collecchio, il Comune di Andorno Micca e il Comune di Besano alcuni bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di profili in funzione di comandante di polizia locale e responsabile servizio protezione civile, vigile urbano e agente di polizia locale, da destinare nelle sedi di lavoro collocate in diverse regioni e province italiane.

Bando di concorso a ottobre

Il responsabile del servizio personale dell'Unione Pedemontana Parmense di Collecchio in provincia di Parma (Emilia Romagna) ha promulgato una selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per l'immissione di figure con la carica di comandante di polizia locale e responsabile servizio protezione civile, di categoria D, a tempo determinato full time per tre anni, da disporre tramite il Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile.

I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i seguenti:

diploma di laurea in giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politiche o pari o laurea breve acquisita nei medesimi indirizzi;

patente di guida di tipo B in vigore, A senza limitazioni o A2;

cittadinanza italiana o europea;

non aver riportato condanne penali e assenza di carichi pendenti;

idoneità psicofisica al lavoro;

età non inferiore ai 18 anni;

diritto elettorale attivo;

conoscenza della lingua italiana.

La domanda di ammissione deve giungere mediante una A.R o a mano o tramite PEC alla casella: protocollo @ postacert.unionepedemontana.pr.it o con un fax al numero: 0521-344550 entro venerdì 25 ottobre 2019.

Posizioni aperte a novembre

Il comune di Andorno Micca in provincia di Biella (Piemonte) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l'arruolamento di risorse in qualità di vigile urbano, di categoria C, a tempo indeterminato full time, per il servizio amministrativo nel settore della vigilanza, in possesso dei consecutivi titoli di istruzione e requisiti:

diploma di scuola media superiore (maturità e/o esame di Stato acquisito dopo un quinquennio di studio);

possedere il certificato di idoneità al maneggio delle armi;

patente di guida di tipo B vigente;

fluente comprensione della lingua italiana;

diritto di voto attivo;

idoneità psicofisica;

essere cittadini italiani o europei;

età non inferiore ai 18 anni;

assenza di condanne penali e carichi pendenti.

La domanda di partecipazione deve pervenire direttamente o con una A.R.

o con PEC all'indirizzo: andorno.micca @ pec.ptbiellese.it entro le ore 13:00 di giovedì 14 novembre 2019.

Il comune di Besano in provincia di Varese (Lombardia) ha promosso un concorso pubblico, per esami, per l'inserimento di soggetti con l'incarico di agente di polizia locale, di categoria C1, a tempo indeterminato full time. Possono aderire a tale bando solo coloro che detengono le corrispettive qualifiche professionali e requisiti:

diploma di scuola secondaria di II grado quinquennale;

patente di guida di tipo B;

non aver subito nessuna pena detentiva per delitto non colposo;

diritto elettorale attivo;

idoneità psicofisica;

cittadinanza italiana o europea;

essere maggiorenni.

La domanda di assunzione deve essere presentata personalmente o con una A.R.

o con PEC alla casella: comune.besano @ pec.regione.lombardia.it entro venerdì 15 novembre 2019.