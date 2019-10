La Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15-10-2019 ha pubblicato per diversi Comuni italiani, Roma Capitale e I.P.A.B. Struttura Protetta nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di 119 assistenti sociali e di alcune unità di personale in qualità di operatore socio sanitario, da posizionare in differenti regioni e province d'Italia.

Bandi di Concorso a novembre

Il comune di Terzigno in provincia di Napoli (Campania) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento di un'assistente sociale, di categoria D, a tempo indeterminato full time, in possesso delle seguenti qualifiche professionali e requisiti:

diploma di assistente sociale o titolo pari;

essere iscritti all'albo professionale di competenza;

aver compiuto i 18 anni di età;

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto attivo;

idoneità psicofisica all'attività.

La domanda di partecipazione deve essere esibita tramite A.R.

o personalmente o attraverso PEC all'indirizzo: protocollo @ pec.comunediterzigno.gov.it entro le ore 12:00 di venerdì 15 novembre 2019.

Il comune di Vieste in provincia di Foggia (Puglia) ha bandito un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 1 posto di assistente sociale, di categoria D1, a tempo parziale orizzontale al 50% di diciotto ore a settimana e indeterminato. I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i successivi:

diploma di assistente sociale;

diploma universitario in servizio sociale;

diploma di laurea in servizio sociale;

laurea (classe LM-87) in servizio sociale e politiche sociali;

laurea (classe 06) in scienze del servizio sociale e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

abilitazione alla professione;

essere iscritti all'albo professionale di pertinenza;

cittadinanza italiana o europea;

godere dei diritti civili e politici;

essere maggiorenni;

idoneità psicofisica all'impiego.

La domanda di ammissione deve giungere direttamente o tramite A.R.

o con PEC alla casella: protocollo @ pec.comune.vieste.fg.it entro venerdì 15 novembre 2019.

Roma Capitale (Lazio) ha indetto una procedura di selezione, con l'obiettivo di assegnare 117 posizioni di assistente sociale, a tempo pieno e determinato per un decorso equivalente a dodici mesi. I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i consecutivi:

diploma di laurea in servizio sociale;

laurea in scienze del servizio sociale;

laurea in servizio sociale;

laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali;

diploma universitario in servizio sociale;

diploma di assistente sociale;

abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;

cittadinanza italiana o europea;

idoneità fisica al lavoro;

età non inferiore ai 18 anni;

fruire dei diritti civili e politici.

È possibile proporre la propria candidatura unicamente online entro le ore 18:00 di giovedì 14 novembre 2019.

Ulteriori posizioni aperte

L'Istituto ''Emilio Biazzi'' I.P.A.B. Struttura Protetta di Castelvetro Piacentino in provincia di Piacenza (Emilia Romagna) ha proclamato una selezione pubblica, per l'attuazione di una graduatoria per la copertura di collocazioni di operatore socio sanitario, di categoria B3, a tempo determinato in possesso dei corrispettivi titoli e requisiti:

diploma di scuola secondaria di I grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;

attestato di qualifica professionale di operatore socio sanitario;

patente di guida di categoria B;

aver raggiunto la maggiore età;

essere cittadini italiani o europei;

idoneità psicofisica.

I concorrenti possono far pervenire l'istanza con una A.R.

o a mano o con una PEC all'indirizzo: istitutoemiliobiazzi @ pec.it entro le ore 12:00 di venerdì 15 novembre 2019.