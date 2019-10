La Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre ha annunciato per il Comune di Figline e Incisa Valdarno, l'Università dell'Aquila e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia diversi bandi di concorso pubblico per l'assunzione di alcune unità di personale nella funzione di esperto giuridico, esperto economico-finanziario, esperto linguistico e psicologo.

Bandi di concorso con scadenza a novembre

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, in Provincia di Firenze, ha istituito un concorso pubblico, per esami, per l'assegnazione di due posti in qualità di esperto giuridico amministrativo e di esperto economico-finanziario di categoria D, a tempo indeterminato full time, in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

Esperto giuridico-amministrativo

laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione, scienze giuridiche;

diploma di laurea di vecchio ordinamento in giurisprudenza ossia laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza.

Esperto economico-finanziario

laurea triennale in scienze economiche o scienze dell'economia e della gestione aziendale;

diploma di laurea di vecchio ordinamento in economia e commercio ovvero laurea specialistica o magistrale in scienze dell'economia o scienze economico-aziendali.

La domanda di adesione deve pervenire con una A.R.

o personalmente o con PEC alla casella: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it entro le ore 13:00 di venerdì 15 novembre.

L'Università dell'Aquila (Abruzzo) ha promosso una procedura di selezione, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di profili con l'incarico di esperto linguistico di madrelingua tedesca con un impegno orario di 500 ore annue. I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i seguenti:

diploma di laurea quadriennale, di vecchio ordinamento o specialistica o magistrale o titolo estero equipollente;

laurea triennale italiana o estera equivalente;

ottima padronanza della lingua italiana;

esperienza professionale minima di due anni.

La domanda di partecipazione deve giungere a mano o con una A.R. o con PEC all'indirizzo: protocollo@pec.univag.it entro venerdì 15 novembre.

Ulteriori ricerche in atto

L'AUSL di Reggio Emilia ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di un dirigente psicologo di psicoterapia, destinato al personale precario possessore dei corrispettivi titoli universitari e requisiti:

laurea in psicologia;

specializzazione nella materia oggetto di tale bando;

iscrizione all'albo dell'ordine degli psicologi;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

fluente comprensione della lingua italiana;

idoneità fisica all'impiego.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite PEC alla casella: concorsi@pec.ausl.re.it entro venerdì 15 novembre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Il sopracitato procedimento selettivo è visibile sul ''Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 293 dell'11 ottobre, periodico (Parte Terza)''.