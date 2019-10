La direzione generale per il personale militare informa che sono stati indetti due concorsi interni per l'ammissione al 24° corso di aggiornamento e formazione professionale per Sergenti della medesima Forza Armata 2019. Per il primo concorso interno sono disponibili 200 posti destinati agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. dell'Esercito da inserire con l'incarico dei Sergenti della stessa Forza Armata.

Per il secondo concorso interno sono disponibili altre 200 collocazioni rivolte agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. dell'Esercito da inserire con l'incarico dei Sergenti della stessa Forza Armata, con la specializzazione che sarà determinata ad esito della fase basica del corso.

Requisiti di ammissione e prove d'esame

Per aderire a tale bando è fondamentale appartenere al ruolo dei volontari in s.p.

dell'E.I., non detenere procedimenti penali in corso o carichi pendenti e possedere l'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare. Inoltre, i candidati che sono in possesso di un diploma di laurea di vecchio ordinamento che sia in rapporto a più classi di lauree magistrali di nuovo ordinamento saranno tenuti a produrre un documento rilasciato dall'università che ha assegnato la qualifica, che dimostri a quale singola classe essa sia comparata.

Da tenere in considerazione che è importante detenere una delle successive lauree: ingegneria, architettura, scienze e tecniche dell'edilizia, economia, gestione aziendale, fisica, informatica e delle telecomunicazioni per i ruoli corrispondenti.

Oltre a ciò, saranno valutati conformi alla norma i diplomi di scuola secondaria di II grado come ad esempio: istituto tecnico in ambito tecnologico, economico, industriale, nautico e istituto professionale.

L'attuazione del concorso decreta alcune prove di efficienza fisica, un test scritto che verte sulla cultura militare e generale e la valutazione dei titoli. Tali esami avranno luogo mediante il centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE) in viale Mezzetti n. 2, Foligno (PG).

Inoltro candidatura e ulteriori informazioni

La domanda di partecipazione previa registrazione deve essere redatta online e trasmessa telematicamente entro e non oltre venerdì 29 novembre 2019.

Coloro che risulteranno vincitori dei concorsi verranno ammessi al 24° corso di aggiornamento e formazione professionale e saranno sollecitati direttamente dalla direzione generale per il personale militare per iniziare il corso tramite l'ente di formazione. Da premettere che la stessa direzione stabilirà il giorno e l'orario in cui i vincitori saranno tenuti a presentarsi.