Oltre alla conferma delle Pensioni anticipate con Quota 100 anche la proroga del regime sperimentale di Opzione donna troverà spazio nella legge di Bilancio 2020. Lo ha assicurato nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e lo ha confermato oggi, con un post e un video su Facebook, la Vicepresidente della Camera dei Deputati, Maria Edera Spadoni. “Un’ottima notizia: la proroga di Opzione donna – ha detto la deputata del Movimento 5 stelle che in questi anni si è occupata del dossier pensioni e ha incontrato diverse rappresentanze di lavoratori – sarà inserita nella prossima Legge di Bilancio”.

Pensioni, Spadoni conferma che sarà prorogata Opzione donna

Da parte del Governo e della maggioranza quindi non ci dovrebbero essere passi indietro sulla proroga di Opzione donna, misura sulla quale, diversamente da Quota 100 che Italia Viva chiede di abolire, non si registrano divisioni e polemiche. “Significa che le lavoratrici pubbliche e private – ha spiegato la vicepresidente dell’assemblea di Montecitorio – potranno andare in pensione anticipatamente nel 2020” .

La parlamentare ha sottolineato nel post pubblicato oggi su Facebook che per il movimento politico guidato da Luigi Di Maio “era urgente intervenire sulla legge Fornero che ha così tanto ha penalizzato le donne”.

‘Era urgente intervenire sulla legge Fornero, ha penalizzato le donne’

In realtà bisogna evidenziare che la legge Fornero è ancora in vigore, ma che con misure come Opzione donna e Quota 100 si può accedere prima al trattamento previdenziale con determinati requisiti.

Maria Edera Spadoni insieme al post ha pubblicato un video in cui sono presenti Maria Pallini, deputata M5S componente della Commissione Lavoro di Montecitorio, e Germana Giani, ex impiegata oggi pensionata grazie a Opzione donna che consente l’accesso al trattamento pensionistico a 58 anni se lavoratrici dipendenti e a 59 anni se lavoratrici autonome con 35 anni di contributi. La Vicepresidente della Camera ha invitato i suoi seguaci su Facebook ad ascoltare “la storia di Germana che, grazie a Opzione Donna, ha ottenuto la pensione anticipata”.

La testimonianza di Germana Giani in pensione con Opzione donna

“Mi son trovata a 56 anni senza lavoro”, racconta Germana Giani, ex capo ufficio amministrativo di un’azienda metalmeccanica. “Sono stata sempre una persona autonoma, la situazione di trovarmi senza lavoro mi ha portato in depressione, perché non potevo avere più a disposizione niente, quindi dovevo sempre chiedere. Solo con Opzione donna finalmente sono riuscita ad avere la mia indipendenza, a guadagnare la mia pensione, ad avere il mio tempo libero e poter rincorrere le mie nipotine”.