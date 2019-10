L'Istituto Nazionale di Statistica e l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica hanno promulgato vari bandi di concorso pubblico, per il conferimento di diverse unità di personale in qualità di tecnologo, ricercatore e dirigente, da inserire nei propri organismi situati sul territorio italiano.

Bandi di concorso a novembre

L'Istat ha riaperto i termini per la presentazione della domanda e per ampliamento posti di 6 Concorsi Pubblici, per titoli ed esami e per titoli, per l'assegnazione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato di 50 ubicazioni, di cui 2 collocazioni di primo tecnologo di II livello, 6 sistemazioni di primo ricercatore di II livello, 12 dislocazioni di tecnologo di III livello, 18 occupazioni di ricercatore di III livello, 4 posizioni di dirigente tecnologo di I livello e 8 impieghi di dirigente di ricerca di I livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Le risorse interessate a partecipare a tali bandi devono essere in possesso del seguente diploma di laurea di vecchio ordinamento o laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) o a ciclo unico e requisiti:

Primo Tecnologo di II livello

scienze politiche, giurisprudenza, scienze statistiche, economia, comunicazione, lettere e filosofia.

Primo Ricercatore di II livello

scienze statistiche, economia, matematica, fisica, informatica, ingegneria, lettere e filosofia, scienze biologiche e naturali, scienze agrarie e forestali, scienze politiche.

Tecnologo di III livello

giurisprudenza, economia, scienze politiche, ingegneria, informatica, scienze statistiche, matematica, fisica, comunicazione, lettere e filosofia, sociologia, psicologia.

Ricercatore di III livello

scienze statistiche, economia, matematica, fisica, informatica, ingegneria, scienze politiche, lettere e filosofia, sociologia, psicologia, ingegneria, scienze biologiche e naturali, scienze agrarie e forestali.

Dirigente Tecnologo di I livello

esperienza professionale minima di dodici anni in servizi tecnologici e/o professionali di una certa difficoltà e/o nella conduzione, coordinamento o direzione di strutture tecniche o progetti innovativi di livello internazionale.

Dirigente di Ricerca di I livello

esperienza professionale di almeno nove anni in servizi di ricerca svolti tramite strutture di ricerca, atenei, istituzioni pubbliche o nazionali e internazionali o private e/o nel management, coordinamento o direzione di enti o programmi di ricerca e innovazione di livello internazionale.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 23:59 di martedì 5 novembre 2019.

Per acquisire maggiori delucidazioni contattare il sito online ufficiale ''Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT'' nell'area > bandi di concorso > tempo indeterminato.

Ulteriori posizioni aperte

L'INRiM ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato full time di figure con la carica di dirigente di II fascia possessore dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea o laurea specialistica o magistrale in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria dei sistemi edilizi;

qualifica di dirigente in organismi pubblici;

ottima padronanza della lingua inglese;

idoneità fisica.

La domanda di partecipazione deve pervenire mediante sistema telematico alla casella di posta elettronica certificata PEC: inrim @ pec.it o spedita con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

o consegnata direttamente entro le ore 23:45 di giovedì 7 novembre 2019. Per ottenere più informazioni consultare il portale web ufficiale ''Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica-INRiM'' seguendo il percorso > bandi di concorso > personale a tempo indeterminato o la ''GU n. 80 del 08-10-2019''.