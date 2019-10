Il Ministero della Difesa, il Comune di Abano Terme e il Comune di Bordighera hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'arruolamento di vari volontari VPF1 e di agenti di polizia locale, da assegnare nelle aree di propria competenza situate sul territorio nazionale.

Bando di concorso 2020

Il Ministero della Difesa ha istituito un bando di reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata di un anno VPF1 da destinare nell'Aeronautica Militare, per l'anno 2020.

L'inserimento viene eseguito in un solo blocco, con due specifici incorporamenti, così ripartiti:

il 1° incorporamento è stato stabilito nel mese di maggio 2020, per i primi 400 partecipanti idonei efficacemente qualificati nella graduatoria di merito per VPF1 ordinari;

il 2° incorporamento è stato decretato nel mese di settembre 2020, per i secondi 400 concorrenti idonei efficacemente qualificati nella graduatoria di merito, di cui 360 collocazioni per VPF1 ordinari e 30 per il settore d'impiego incursori.

A tale bando possono aderire soltanto i soggetti che sono in possesso della cittadinanza italiana, che hanno raggiunto la maggiore età e non hanno superato il giorno del compimento del 25° anno di età, che hanno acquisito il diploma di scuola secondaria di I grado, che detengono l'idoneità psicofisica e attitudinale, che hanno il diritto di voto elettorale, che non sono mai stati condannati per delitti non colposi e con l'assenza di carichi pendenti.

La domanda di ammissione previa registrazione deve essere esibita a partire da martedì 22 ottobre 2019 a mercoledì 20 novembre 2019, per i nati dal 20/11/1994 al 20/11/2001, estremi inclusi.

Posizioni aperte a novembre

Il comune di Abano Terme in provincia di Padova (Veneto) ha promulgato un concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di 2 ubicazioni in funzione di agente di polizia locale, di categoria C, da assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, di cui 1 occupazione è rivolta ai volontari delle Forze Armate.

Per candidarsi è essenziale possedere il diploma di scuola secondaria di II grado quinquennale. Per reperire maggiori informazioni interpellare l'ufficio del personale mediante posta elettronica certificata alla casella PEC: abanoterme.pd @ cert.ip-veneto.net oppure all'indirizzo email: personale @ abanoterme.net o chiamando i seguenti numeri telefonici: 049/8245209-254-250. La domanda di partecipazione deve pervenire entro domenica 17 novembre 2019.

Il comune di Bordighera in provincia di Imperia (Liguria) ha bandito un concorso pubblico, per soli esami, per l'immissione di 1 agente di polizia locale, di categoria C, da regolarizzare con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato e da adibire presso il comando di polizia locale. Gli aspiranti interessati a partecipare a tale selezione possono inoltrare la propria candidatura entro le ore 13:00 di lunedì 18 novembre 2019.

Il suddetto bando verrà diffuso tramite l'albo pretorio informatico e nell'area > amministrazione trasparente > bandi di concorso del Comune di Bordighera. I sopracitati procedimenti selettivi sono visibili sulla ''GU n. 83 del 18-10-2019''.