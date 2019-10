Il Ministero dell'Interno-Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Giustizia e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per il conferimento di diverse unità di personale con incarichi di vigilanza, di responsabile tecnico e per l'assegnazione di borse di studio per soggiorni scolastici all'estero.

Bandi di concorso a novembre

Il Ministero dell'Interno avvisa che con decreto direttoriale del direttore generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio prot.

n. 530 del 30 settembre 2019, il Mise ha riaperto i termini per la presentazione delle domande online per l'assunzione di 100 profili provenienti da altre amministrazioni pubbliche per svolgere incarichi di vigilanza per la sicurezza dei prodotti e per i servizi in conto terzi conferiti al Ministero dello Sviluppo Economico. I partecipanti possono proporre la propria candidatura entro venerdì 15 novembre 2019.

Il Ministero della Giustizia comunica che il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha bandito una selezione pubblica, per titoli e prova tecnica, per l'inserimento di figure in qualità di responsabile tecnico da destinare presso la produzione di manufatti di sartoria tramite la casa lavoro con annessa sezione circondariale di Vasto a Chieti (Abruzzo). Per essere ammessi a tale avviso è necessario essere in possesso dei seguenti titoli professionali e requisiti:

possedere gli attestati dei corsi frequentati e superati con successo;

esperienza maturata nel settore della sartoria;

conoscenza della lingua italiana sia scritta che orale;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

assenza di condanne penali o carichi pendenti;

non essere mai stato destituito da una pubblica amministrazione;

detenere o impegnarsi all'apertura di una partita IVA.

La domanda di ammissione deve essere compilata a seconda del modulo allegato e inviata mediante i servizi postali o corriere alla Casa Lavoro con annessa sezione circondariale di Vasto, Via Torre Sinello n.

23, c.a.p. 66054 Vasto (CH) o consegnata direttamente all'ufficio di protocollo o trasmessa con la posta elettronica certificata alla casella PEC: d.vasto @ giustiziacert.it entro le ore 13:00 di sabato 30 novembre 2019.

Bando Itaca Inps

L'Inps ha divulgato il bando di concorso del programma Itaca per l'anno scolastico 2020/2021 finalizzato all'attribuzione di borse di studio per soggiorni scolastici all'estero a vantaggio dei figli (o orfani ed equiparati) dei dipendenti e dei pensionati dell'amministrazione pubblica iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni sociali e creditizie e dei pensionati clienti della gestione dipendenti pubblici.

Per aderire alla sopracitata selezione è opportuno detenere i successivi titoli di istruzione e requisiti:

essere stati promossi nell'anno scolastico 2018/2019;

durante l'adesione, al secondo o terzo anno di una scuola secondaria di II grado aver effettuato l'iscrizione;

non risultare in ritardo nel corso di studi per oltre un anno.

La somma massima di ogni borsa di studio che verrà elargita dall'Istituto ammonta a:

per un intero anno scolastico in Europa l'importo è di 12.000 euro e per gli Stati extra europei è di 15.000 euro;

per un semestre in Europa è di 9.000 euro e per gli Stati extra europei è di 12.000 euro;

per un trimestre in Europa è di 6.000 euro e per gli Stati extra europei è di 9.000 euro.

La domanda di partecipazione previa registrazione deve essere inoltrata unicamente con sistema telematico direttamente sul sito web ufficiale ''Inps'' entro le ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2019.