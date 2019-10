Le aziende farmaceutiche Roche e Novartis ricercano nuove risorse professionali da inserire in qualità di responsabile, specialista, medico, analista, consulente e scienziato, da disporre nei propri organismi situati sul territorio italiano ed estero.

Posizioni aperte a ottobre-novembre

La multinazionale Roche assume profili qualificati con l'incarico di site implementation manager (responsabile dell'implementazione del sito) da ubicare presso la sede di lavoro di Monza e Brianza (Lombardia) in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea in business management, ingegneria o settore scientifico con competenza in project management e consulenza, meglio ancora se in campo medical devices (dispositivi medici);

buona padronanza della lingua inglese;

capacità informatiche;

essere disponibili a viaggiare per l'80% del tempo;

si richiede la residenza a Firenze (Toscana) o a Roma (Lazio).

La domanda di assunzione deve pervenire entro sabato 26 ottobre 2019

Si selezionano anche soggetti con il ruolo di lab implementation specialist (specialista di implementazione di laboratorio) da assegnare tramite l'area occupazionale di Monza e Brianza, possessore della laurea nel ramo tecnico come ingegneria o design tecnico, della certificazione di project management, dotato di fluente comprensione dell'inglese e di abilità IT e con massima disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale.

La domanda di partecipazione deve giungere entro domenica 27 ottobre 2019.

Si cercano figure competenti con la carica di epicx OCE medical business lead e epicx medical engagement analyst da destinare per due anni nelle corrispettive zone lavorative europee:

Basilea (Svizzera);

Austria;

Bruxelles (Belgio);

Francia;

Ungheria;

Hvidovre (Danimarca);

Monza e Brianza (Italia);

Mannheim (Germania);

Olanda;

Norvegia;

Polonia;

Portogallo;

Spagna;

Svezia;

Regno Unito.

I candidati per aderire a tale offerta di lavoro devono detenere la laurea in scienze, tecnologia o ingegneria, la laurea specialistica in MBA, PhD, PharmaD, MD, ingegneria e un'esperienza minima di cinque anni in medical affairs.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro domenica 3 novembre 2019. Per acquisire maggiori informazioni contattare il portale online ufficiale di ''Roche'' nell'area > carriere > country > Italia.

Altre ricerche in corso

La ditta farmaceutica Novartis ricerca full time soggetti con la carica di medical advisor neurosciences (consulente medico neuroscienze) da inserire nella località di Origgio in provincia di Varese (Lombardia) in possesso della laurea in medicina, con esperienza nella pratica medica e sviluppo dei farmaci (in generale nella ricerca clinica) e dotato di buona conoscenza della lingua inglese e lingua del posto con un'esperienza di 2-3 anni maturata nell'industria farmaceutica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Vengono richiesti con un contratto a tempo indeterminato full time anche profili con il compito di technical assessment scientist (scienziato per la valutazione tecnica) da collocare nella sede di Colleretto Giacosa in provincia di Torino (Piemonte) in possesso degli ulteriori titoli di studio e requisiti:

laurea specialistica in scienze della vita o materie analoghe;

esperienza di almeno tre anni come scienziato analitico e molecolare o pari;

esperienza nella ricerca e nello sviluppo nel ramo della medicina nucleare;

alta preparazione nella ricerca letteraria.

L'istanza deve essere effettuata direttamente sulla pagina web ufficiale di ''Novartis'' nella sezione > lavora con noi.