In questo articolo sono elencati tre Concorsi Pubblici per il ruolo professionale di educatore asilo nido, istruttore-amministratore e funzionario. I bandi sono stati emanati dal Comune di Cattolica (educatore asilo nido), dall'Azienda Pedemontana Sociale (istruttore-amministratore) e dal Comune di Basiglio, per la professione di funzionario.

Comune di Cattolica: selezione educatore asilo nido

Il Comune di Cattolica, in provincia di Rimini, ha indetto un concorso pubblico per eventuale assunzione e preselezione di due unità, nella professione di educatore nido d'infanzia a tempo indeterminato.

Alla selezione possono partecipare, i candidati in possesso di una:

Laurea triennale di cui alla classe L-19;

Oppure, diploma di laurea in Pedagogia;

Oppure, diploma di laurea in Scienze dell’educazione;

Oppure, Operatore servizi sociali/assistente per l’infanzia;

Altri titoli afferenti.

Domanda di partecipazione

Le domande di ammissione, indirizzate al Comune di Cattolica, possono essere presentate con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata o direttamente all'ufficio protocollo del Comune, entro il 10 novembre.

Si ricorda che i candidati sono tenuti al pagamento della tassa concorso di € 10,00. Il testo completo è reperibile al sito: cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/#quickset-agid_concorsi_e_bandi3.

Avviso pubblico per istruttore amministratore

L'Azienda Speciale Territoriale Pedemontana Sociale, in provincia di Parma, indice un avviso pubblico di selezione per l'assegnazione di un posto a tempo indeterminato, di un istruttore direttivo area giuridico - amministrativa.

Tra i requisiti specifici è necessario un:

Diploma di Laurea in Giurisprudenza;

Oppure, laurea magistrale o specialistica equivalente.

Invio della domanda

L'istanza potrà essere inviata secondo uno dei seguenti modi: trasmessa tramite PEC, con raccomandata o consegnata direttamente a mano. La scadenza è fissata al prossimo 4 novembre. Per ulteriori modalità è possibile reperire il testo integrale dell'avviso al sito: unionepedemontana.pr.it - concorsi - attivi.

Comune di Basiglio: assunzione per un funzionario

Il Comune di Basiglio, in provincia di Milano, ha emesso un concorso pubblico per l'assunzione di un funzionario con incarico di responsabile del settore urbanistica, a tempo indeterminato. I partecipanti devono avere una buona conoscenza e utilizzo delle apparecchiature, delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto office), AUTOCAD e lingua inglese; ed essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 11 novembre e potrà essere trasmessa con le seguenti modalità: a mano, direttamente all’ufficio protocollo del Comune, a mezzo posta, con raccomandata A/R o e-mail certificata. Il bando è pubblicato, sul sito internet: comune.basiglio.mi.it.