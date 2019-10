Il Ministero della Difesa rende noto che per il 2020 è indetto un concorso VFP1 2020 del 2° blocco con due specifici incorporamenti per un totale di 844 posti, di cui 450 collocazioni nel corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) e 394 posizioni nelle capitanerie di porto (CP) nella Marina Militare.

Bando Marina Militare 2° blocco

Il 1° incorporamento riguarda il CEMM navale e CP e CEMM anfibi, decretato per settembre 2020, per i primi 354 candidati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 160 ubicazioni per il CEMM e 194 per le CP.

Il 2° incorporamento interessa il CEMM navale e CP, annunciato per novembre 2020, per gli ulteriori 490 candidati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 290 sistemazioni per il CEMM e 200 per le CP.

Gli aspiranti che desiderano concorrere al reclutamento devono possedere il diploma di scuola secondaria di I grado, aver raggiunto la maggiore età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età, godere dei diritti civili e politici e detenere la cittadinanza italiana.

Oltre a ciò, è necessario non aver riportato condanne penali, assenza di carichi pendenti, non essere mai stati allontanati dalle pubbliche amministrazioni, detenere un comportamento incensurabile e l'idoneità psico fisica e attitudinale per operare nelle Forze Armate. È importante risultare negativo alle analisi inerenti all'abuso di alcool e all'utilizzo anche occasionale di sostanze stupefacenti come pure l'uso di sostanze psicotrope a scopo non curativo.

Inoltro istanza e altre indicazioni

La domanda di ammissione previa registrazione può essere inviata telematicamente da martedì 7 gennaio 2020 a mercoledì 5 febbraio 2020, per i nati dal 5 febbraio 1995 al 5 febbraio 2002, estremi compresi.

Per reperire ulteriori informazioni inerenti al presente bando consultare la pagina web ufficiale del Ministero della Difesa nell'area dei concorsi online o recarsi personalmente mediante la sezione relazioni con il pubblico della direzione generale per il personale militare situata in Viale dell'Esercito n.

186, cap. 00143 Roma o telefonicamente al numero 06517051012 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 14:45 alle 16:00.

Avanzamento professionale e regolamenti amministrativi

I VFP1 in attività, ossia quelli in rafferma annuale, dispensati a istanza o per inidoneità psico-fisica durante la rafferma ovvero in congedo per fine ferma, avranno modo di aderire ai procedimenti di arruolamento dei VFP4, in base a quanto decretato nel corrispondente bando.

I VFP 1 assoldati per gli ambiti d'impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche, al momento dell'approvazione alla ferma prefissata quadriennale, sono tenuti a detenere l'idoneità al corso specialistico e potranno conseguire la specialità e la categoria stabilita terminando la prassi per il servizio nella particolare divisione.

Le spese per gli spostamenti svolti sul territori italiano da e per la località dove si effettueranno gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e i test di efficienza fisica sono a carico dei partecipanti.

Nel corso delle selezioni tramite la caserma Castrogiovanni di Taranto e il centro di selezione della Marina Militare di Ancona, i concorrenti avranno modo di godere di vitto a carico dell'amministrazione difesa.