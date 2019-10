Il dipartimento organizzazione e risorse umane del comune di Roma ha indetto una procedura di selezione pubblica al fine di attuare una graduatoria cui attingere per assumere 117 assistenti sociali da inquadrare con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per un decorso di dodici mesi.

Bando e requisiti per assistenti sociali

Per partecipare a tale procedimento selettivo viene richiesto come titolo di istruzione il diploma di laurea o la laurea specialistica o la laurea magistrale o il diploma universitario o il diploma di assistente sociale.

Tuttavia, per aderire al bando è necessario essere abilitati all'esercizio della professione di assistente sociale, detenere una discreta padronanza della lingua inglese, risultare cittadino italiano o europeo, aver raggiunto la maggiore età e godere dei diritti civili e politici.

Invio istanza, tassa concorsuale e trattamento retributivo

La domanda di ammissione al bando deve essere inoltrata telematicamente tramite l'apposito portale internet accessibile sul sito online ufficiale di Roma Capitale, previa registrazione al link del Comune entro le ore 18:00 di giovedì 14 novembre 2019.

L'istanza deve includere la ricevuta di versamento delle spese concorsuali della somma di 10,33 euro non rimborsabile. Il trattamento retributivo è quello stabilito dal corrente C.C.N.L. per il personale non dirigente del settore regioni ed enti locali, per la figura di assistente sociale di categoria D e posizione giuridica D1.

Ulteriori informazioni

La direzione ha il diritto di esigere l'esecuzione amministrativa dell'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali a cura del partecipante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

L'amministrazione ha il potere di prolungare o riaprire i termini della selezione per ragioni di necessità di interesse pubblico. In questo caso rimangono valide le domande esibite in precedenza, con la possibilità per i concorrenti di inserire, entro la nuova scadenza, le dichiarazioni rese. Contrariamente, sempre per motivi di interesse pubblico, l'amministrazione ha la facoltà di revocare, prima del termine, il procedimento già proclamato.

La probabile revoca del bando non implica il rimborso della tassa concorsuale.

L'incarico e l'ammissione in servizio si effettuerà previa valutazione dei requisiti disciplinati nel bando in corso, dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Anche se non esplicitamente annunciato dal vigente procedimento di selezione verranno comunque considerate le disposizioni in vigore per quanto concerne le attività nelle pubbliche amministrazioni, quelle decretate dal presente CCNL comparto funzioni locali come pure quanto regolamentato dal corrente CCDI di Roma Capitale.