La Croce Rossa Italiana seleziona profili professionali da assumere in funzione di medico responsabile laureato in medicina e chirurgia, infermiere laureato in infermieristica e officer eventi in possesso del diploma di scuola superiore. Le regioni interessate sono il Lazio e l'Abruzzo. Per le posizioni di medico e infermiere non è previsto nessun termine per la presentazione delle domande. Invece, coloro che ambiscono al posto di officer eventi devono far pervenire l'istanza entro venerdì 8 novembre 2019.

Posizioni aperte

La Cri ricerca personale medico da inserire nel centro di educazione motoria situato a Roma. Oltre alla laurea è richiesta anche l'abilitazione professionale, la specializzazione in medicina fisica e riabilitazione e una certa abilità nell'utilizzare più comuni sistemi informatici. Il compito del medico responsabile è quello di controllare la somministrazione dei farmaci, l'esatta trascrizione e mantenimento della documentazione clinica e l'immissione degli utenti in lista d'attesa.

Si seleziona anche un infermiere da destinare mediante il centro raccolta sangue di unità fissa e mobile de L'Aquila. Il candidato deve essere iscritto all'albo professionale, possedere una partita Iva e aver conseguito il brevetto di esecutore BLSD. Ciò nonostante, è necessario aver frequentato per almeno sei mesi il centro trasfusionale, il centro raccolta sangue, il reparto dialisi e/o aver svolto come minimo 200 prelievi l'anno certificati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Altri requisiti graditi sono la conoscenza della lingua inglese, buone capacità di utilizzo dei programmi microsoft office e la residenza in Abruzzo o regioni limitrofe. L'infermiere ha l'incarico di effettuare prelievi e dare assistenza ai donatori, gestire lo schedario informatico dei donatori e coordinare le risorse tecniche in sala prelievi.

Attiva anche un'altra offerta per la zona di Roma rivolta all'inserimento di un officer eventi con competenze tecniche riguardanti l'ausilio logistico, eccellenti abilità nelll'utilizzo dei sistemi informatici come ad esempio il pacchetto office e gli applicativi gestionali e una fluente padronanza della lingua inglese.

Il candidato ideale è in grado di utilizzare i software CoreDraw o analoghi, possiede buone capacità grafiche, conosce le procedure di acquisto e del codice degli appalti e ha una certa dote nell'uso del gestionale SAP per la gestione dei metodi di acquisto.

Strategia della Croce Rossa Italiana 2018-2030

La Cri è stata istituita il 15 giugno dell'anno 1864 a Milano con il nome di 'Comitato dell'associazione italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra'.

Questa organizzazione di volontariato opera nel territorio della Repubblica Italiana. Nel corso di un'assemblea nazionale che si è svolta a Roma all'interno di ''jump 2018'' è stata approvata la strategia 2030 della Croce Rossa. A tale avvenimento hanno aderito il maggior numero di presidenti mai avuti nella storia della Cri. Nella strategia 2030 si riflette la visione di tutti coloro che effettuano quotidianamente le mansioni della Croce Rossa sia in Italia che all'estero e di quelle persone che fanno proprio il valore della collettività e del rapporto con gli altri.