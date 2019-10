In queste settimane è possibile prendere parte a nuovi Concorsi Pubblici per la professione di psicologo, per esecutore socio assistenziale e per archivista. I bandi sono stati emessi dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 (psicologo), dall'Istituto Maria Redditi - Alta Valdichiana Senese (socio assistenziale) e dal Comune di Benevento (archivista) ed hanno tutti scadenza fissata per il 31 ottobre.

Copertura per 10 psicologi

L'ASL Na 2 Nord della Regione Campania ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 10 posti di dirigente psicologo– dirigenza sanitaria non medica a tempo pieno e indeterminato. I candidati devono essere in possesso dei suddetti specifici requisiti:

Laurea in Psicologia;

Specializzazione in Psicoterapia;

Oppure, in disciplina equipollente;

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Psicologi.

Domanda di ammissione

Le domande dovranno essere inviate mediante procedura telematica, entro il 31 ottobre prossimo.

Alla domanda è necessario allegare, il pagamento della tassa di euro 10,00. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono collegarsi al sito web aziendale.

Bando per esecutore socio-assistenziale

L’APSP Istituto Maria Redditi - Alta Valdichiana Senese, della provincia di Siena ha emanato un concorso pubblico, per l'assunzione di sei figure professionali, nel ruolo di 'esecutore socio-assistenziale'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Tra i requisisti specifici è necessario essere in possesso di:

Diploma di Scuola dell’obbligo;

Attestato di qualifica professionale in: Addetto all’assistenza di base alla persona;

Oppure, Operatore Socio Sanitario;

Possesso dell’attestato di Addetto con mansione alimentare di tipo semplice;

Patente di guida cat B;

Attestato di Idoneità Tecnica all’espletamento dell’incarico di Addetto Antincendio Rischio elevato.

Invio della domanda

La domanda di ammissione deve pervenire entro il 31 ottobre, secondo con una delle seguenti modalità: direttamente a mano; a mezzo raccomandata o mediante PEC ' istitutoredditi @pec.it'. Il presente bando pubblico è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Azienda: istitutoredditi.it.

Selezione per un posto di archivista

Il Comune di Benevento ha emesso è indetto un concorso pubblico, finalizzato alla copertura di un posto vacante a tempo pieno e indeterminato di 'istruttore direttivo archivista informatico'. Coloro che intendono presentare la domanda di ammissione deve aver conseguito:

Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria informatica;

Oppure, altri titoli equivalenti come elencati nel bando.

Domanda di partecipazione

L'istanza di partecipazione al concorso può essere presentata in busta chiusa, direttamente al protocollo generale del comune; oppure inviata a mezzo posta elettronica certificata: concorsi @pec.comunebn.it, entro il 31 ottobre 2019.

Il bando di concorso è reperibile, sul sito internet del Comune di Benevento.