L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha avviato un nuovo progetto, denominato ‘INPS per tutti’, un progetto studiato per aiutare chi ha necessità di un consulto per le prestazioni assistenziali e previdenziali di cui ha diritto.

Il servizio messo a disposizione dall'Inps è un servizio di consulenza completamente gratuito che permetterà di aiutare quelle persone che necessitano di sapere se hanno diritto ad una prestazione Inps, come ad esempio:

reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza;

indennità mensile di disoccupazione (NASpI);

assegno familiare (ANF);

bonus bebè;

assegno sociale;

invalidità civile.

Il progetto INPS per tutti

Da lunedì 14 ottobre, è ufficialmente partito il progetto sperimentale "Inps per tutti": è stato il presidente Pasquale Tridico ad illustrare gli obbiettivi che questo nuovo progetto propone.

L'idea è quella di aiutare i cittadini al fine di facilitare l'accesso ai servizi INPS ad una fascia di popolazione più fragile; come ad esempio le persone senza fissa dimora che sopravvivono in uno stato di povertà assoluta, abitanti di Comuni distanti dai principali uffici Inps, etc.

Sportelli operativi: info point

Il progetto per il momento offre un servizio di Info Point in via sperimentale, ed è attivo dal mese di ottobre in alcune delle principali città metropolitane, quali: