Dallo scorso 16 ottobre 2019 sono aperte le candidature per coloro che, possedendo i requisiti previsti dal bando di concorso, vogliono fare domanda per ottenere una delle 1500 borse di studio messe a concorso dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale grazie al progetto Itaca.

Il progetto ha l'obiettivo di offrire agli studenti delle scuole superiori la possibilità di frequentare un anno di studi, oppure una parte di esso, all'estero, permettendo loro di effettuare un'esperienza formativa sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista personale.

Il valore delle borse di studio

Le borse di studio messe a concorso, dunque, andranno a finanziare il costo totale o parziale, di un soggiorno scolastico relativo all'anno accademico 2020/2021 presso una scuola sita in un Paese straniero.

Nello specifico, l'Inps andrà ad erogare 1500 borse di studio, le quali verranno così ripartite:

330 borse per il soggiorno di un anno presso un Paese Europeo;

380 borse per il soggiorno di un anno presso un Paese extra europeo;

250 borse per il soggiorno di sei mesi presso un Paese Europeo;

310 borse per il soggiorno di sei mesi presso un Paese extra europeo;

100 borse per il soggiorno di tre mesi presso un Paese Europeo;

130 borse per il soggiorno di tre mesi presso un Paese extra europeo.

L'importo della borsa di studio, sarà stabilito, relativamente a ciascun candidato, sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso.

In ogni caso, per i soggiorni annuali, il valore delle borse di studio arriverà ad un massimo di dodicimila euro per una scuola Europea e di quindicimila per una scuola extra europea; per i soggiorni semestrali, si oscillerà da un massimo di novemila euro per il soggiorno presso una scuola Europea a dodicimila per quello extra europeo; per quanto riguarda i soggiorni trimestrali, invece, si andrà da un massimo di seimila euro per le scuole site in Europa, ad un massimo di novemila per quelle site fuori dall'Europa.

Requisiti e modalità di partecipazione

Tale bando di concorso è rivolto a figli ed orfani di dipendenti e pensionati della PA iscritti alla gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali e di pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che:

siano stati promossi nell'anno accademico 2018/2019;

sia iscritto al secondo o terzo anno di scuola superiore;

non siano in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno;

non abbia già usufruito di una borsa di studio Itaca negli anni precedenti;

non abbia usufruito di una borsa Super Media o di soggiorni linguistici finanziati dall'Inps.

La domanda dovrà essere inviata entro il prossimo 22 novembre 2019, in modalità telematica e nel rispetto della procedura descritta nel bando di concorso reperibile sul sito web dell'Inps e che i candidati interessati sono invitati caldamente a consultare.